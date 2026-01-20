США та Данія можуть переглянути важливу угоду, яка не переглядалася з 1951 року

США та Данія вже найближчим часом можуть переглянути двосторонню угоду про захист Гренландії від 1951 року. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "СNN".

США та Данія. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ цитує заяву європейського чиновника, який сказав, що генсек НАТО Марк Рютте переконаний у можливості укладання оновленої угоди.

Також американські чиновники приватно порушують питання про можливість перегляду угоди 1951 року між США, Данією та Гренландією, можливо, з деякими вагомими гарантіями заборони китайських інвестицій у Гренландію.

Чиновники розмірковують, що проведення успішної військової місії США у Венесуелі закріпило у свідомості президента США Дональда Трампа бачення американської гегемонії над усією Західною півкулею.

Деякі європейські чиновники також заявили, що бояться, що їхнє рішення відправити війська з Данії та інших країн НАТО для спільних військових навчань на вихідних могло мати зворотний ефект, роздратувати Трампа і переконати його діяти швидше, ніж він зробив би інакше.

