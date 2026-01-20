logo

США и Дания могут пересмотреть важное соглашение, которое не пересматривалось с 1951 года
НОВОСТИ

США и Дания могут пересмотреть важное соглашение, которое не пересматривалось с 1951 года

CNN узнало детали того, что США и Дания могут пересмотреть соглашение о защите Гренландии

20 января 2026, 11:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США и Дания уже в ближайшее время могут пересмотреть двустороннее соглашение о защите Гренландии от 1951 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "СNN".

США и Дания могут пересмотреть важное соглашение, которое не пересматривалось с 1951 года

США и Дания. Фото: из открытых источников

СМИ цитирует заявление европейского чиновника, который сказал, что генсек НАТО Марк Рютте убеждён в возможности заключения обновлённого соглашения.

Также американские чиновники частным образом поднимают вопрос о возможности пересмотра соглашения 1951 года между США, Данией и Гренландией, возможно, с некоторыми весомыми гарантиями запрета китайских инвестиций в Гренландию.

Чиновники размышляют, что проведение успешной военной миссии США в Венесуэле закрепило в сознании президента США Дональда Трампа видение американской гегемонии над всем Западным полушарием.

Некоторые европейские чиновники также заявили, что боятся, что их решение отправить войска из Дании и других стран НАТО для совместных военных учений на выходных могло иметь обратный эффект, разозлить Трампа и убедить его действовать быстрее, чем он бы сделал иначе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз разрабатывает пакет жестких мер в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа относительно его намерениями установить контроль над Гренландией. Брюссель рассматривает возможность введения пошлин на американские товары общей стоимостью 93 миллиарда евро или ограничения доступа американских компаний к единому европейскому рынку. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов. Ранее Трамп объявил о введении нового пакета пошлин для ряда стран, экспортирующих товары в США. Трамп заявил, что эти пошлины будут действовать до тех пор, пока "не будет достигнуто соглашение о полном и абсолютном приобретении Гренландии" Соединенными Штатами. Какие последствия такой политики Трампа могут быть для Европы и Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.




Источник: https://edition.cnn.com/2026/01/19/politics/military-greenland-trump-denmark-nato
