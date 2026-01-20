США и Дания могут пересмотреть важное соглашение, которое не пересматривалось с 1951 года

США и Дания уже в ближайшее время могут пересмотреть двустороннее соглашение о защите Гренландии от 1951 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "СNN".

США и Дания. Фото: из открытых источников

СМИ цитирует заявление европейского чиновника, который сказал, что генсек НАТО Марк Рютте убеждён в возможности заключения обновлённого соглашения.

Также американские чиновники частным образом поднимают вопрос о возможности пересмотра соглашения 1951 года между США, Данией и Гренландией, возможно, с некоторыми весомыми гарантиями запрета китайских инвестиций в Гренландию.

Чиновники размышляют, что проведение успешной военной миссии США в Венесуэле закрепило в сознании президента США Дональда Трампа видение американской гегемонии над всем Западным полушарием.

Некоторые европейские чиновники также заявили, что боятся, что их решение отправить войска из Дании и других стран НАТО для совместных военных учений на выходных могло иметь обратный эффект, разозлить Трампа и убедить его действовать быстрее, чем он бы сделал иначе.

