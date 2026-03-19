США припустилися стратегічної помилки: хто закликає Трампа негайно припинити війну проти Ірану

Міністр закордонних справ Омана Бадр Аль-Бусаїді різко розкритикував участь США у війні проти Ірану, заявивши, що Вашингтон виявився втягнутим у конфлікт, який не відповідає його національним інтересам і не має виграшного сценарію. Про це він написав у колонці для The Economist.

За словами дипломата, ключовою помилкою американської адміністрації стало рішення включитися в протистояння, де ні США, ні Ізраїль не зможуть досягти поставленої мети. Він наголосив, що це свідчить про втрату Вашингтоном контролю над власною зовнішньою політикою.

Аль-Бусаїді зазначив, що стратегічні цілі Ізраїлю, зокрема зміна режиму в Тегерані, не збігаються з інтересами США. Реалізація такого сценарію, на його думку, вимагатиме масштабної та тривалої військової кампанії за участю американських сухопутних військ, що неминуче призведе до нового витку "нескінченних воєн".

Замість ескалації глава МЗС Оману закликав сторони повернутись до дипломатії. Він запропонував відновити переговори між США та Іраном та паралельно розпочати роботу над широкою регіональною домовленістю, що включає гарантії ненападу та контроль над ядерними технологіями.

На цьому фоні в Білому домі раніше позначили мету операції "Епічна лють". Серед них – знищення ракетного потенціалу Ірану, ліквідація його військово-морських сил, нейтралізація підтримуваних Тегераном угруповань та забезпечення неможливості створення іранської ядерної зброї.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія посилила військову співпрацю з Іраном, надаючи стратегічну підтримку проти США та Ізраїлю, повідомляє WSJ з посиланням на анонімні джерела, включаючи високопоставленого представника європейської розвідки.



