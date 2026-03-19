США допустили стратегическую ошибку: кто призывает Трампа немедленно прекратить войну против Ирана
США допустили стратегическую ошибку: кто призывает Трампа немедленно прекратить войну против Ирана

Вашингтон втянут в конфликт с Ираном без шансов на победу: союз с Израилем может обернуться «бесконечной войной»

19 марта 2026, 07:12
Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди резко раскритиковал участие США в войне против Ирана, заявив, что Вашингтон оказался втянут в конфликт, который не отвечает его национальным интересам и не имеет выигрышного сценария. Об этом он написал в колонке для The Economist.

США и Иран. Фото: из открытых источников

По словам дипломата, ключевой ошибкой американской администрации стало решение включиться в противостояние, где ни США, ни Израиль не смогут добиться поставленных целей. Он подчеркнул, что это свидетельствует о потере Вашингтоном контроля над собственной внешней политикой.

Аль-Бусаиди отметил, что стратегические цели Израиля, в частности, смена режима в Тегеране, не совпадают с интересами США. Реализация такого сценария, по его мнению, потребует масштабной и длительной военной кампании с участием американских сухопутных войск, что неизбежно приведёт к новому витку "бесконечных войн".

Вместо эскалации глава МИД Омана призвал стороны вернуться к дипломатии. Он предложил возобновить переговоры между США и Ираном и параллельно начать работу над широкой региональной договорённостью, включающей гарантии ненападения и контроль над ядерными технологиями.

На этом фоне в Белом доме ранее обозначили цели операции "Эпическая ярость". Среди них – уничтожение ракетного потенциала Ирана, ликвидация его военно-морских сил, нейтрализация поддерживаемых Тегераном группировок и обеспечение невозможности создания иранского ядерного оружия.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия усилила военное сотрудничество с Ираном, предоставляя стратегическую поддержку в противостоянии с США и Израилем, сообщает WSJ со ссылкой на анонимные источники, включая высокопоставленного представителя европейской разведки.




Источник: https://www.economist.com/by-invitation/2026/03/18/americas-friends-must-help-extricate-it-from-an-unlawful-war
