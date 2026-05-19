США пригрозили «кривавою бійнею»: яка країна готується до можливого вторгнення

Президент Мігель Діас-Канель виступив із різким попередженням на адресу США, заявивши, що можлива військова операція проти Куби обернеться "кривавою бійнею з непередбачуваними наслідками". Про це повідомляє CNN.

Президент Мігель Діас-Канель. Фото: із відкритих джерел

За словами кубинського лідера, Гавана не загрожує Вашингтону і ніколи не виношувала агресивних планів проти інших держав. Однак Куба, наголосив Діас-Канель, має повне право захищати себе у разі зовнішнього нападу.

"Куба не становить жодної загрози і ніколи не мала агресивних намірів щодо США. Американському уряду це чудово відомо", — заявив президент країни.

Глава держави звинуватив Вашингтон у багаторічному тиску на острів і заявив, що нинішня політика США вже є формою "багатомірної агресії". За його словами, це не може бути виправданням для початку війни проти кубинського народу.

Ще жорсткіше висловився міністр закордонних справ Бруно Родрігес. Він заявив, що адміністрація Дональд Трамп нібито "щодня фабрикує приводи" для посилення економічної блокади Куби та потенційної військової операції.

За словами глави МЗС, будь-які звинувачення на адресу Гавани використовуються як інструмент для виправдання агресії, незважаючи на те, що подібні дії суперечать позиції значної частини світової спільноти та навіть громадській думці у самих США.

На тлі зростаючої напруги влада Куби почала готувати населення до можливого кризового сценарію. Громадянська оборона вже розповсюджує серед мешканців інструкції на випадок війни. Людям рекомендують зібрати тривожні рюкзаки із запасами води, медикаментів та продуктів тривалого зберігання, а також уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Заяви кубинського керівництва пролунали на тлі нового витка конфронтації між Гаваною та Вашингтоном, яка посилилася після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Читайте на порталі "Коментарі" — Сі Цзіньпін викликав Путіна: навіщо Кремль терміново рветься до Китаю.