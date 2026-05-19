США пригрозили «кровавой бойней»: какая страна готовится к возможному вторжению

Президент Мигель Диас-Канель выступил с резким предупреждением в адрес США, заявив, что возможная военная операция против Кубы обернется “кровавой бойней с непредсказуемыми последствиями”. Об этом сообщает CNN.

По словам кубинского лидера, Гавана не представляет угрозы для Вашингтона и никогда не вынашивала агрессивных планов против других государств. Однако Куба, подчеркнул Диас-Канель, имеет полное право защищать себя в случае внешнего нападения.

“Куба не представляет никакой угрозы и никогда не имела агрессивных намерений в отношении США. Американскому правительству это прекрасно известно”, — заявил президент страны.

При этом глава государства обвинил Вашингтон в многолетнем давлении на остров и заявил, что нынешняя политика США уже является формой “многомерной агрессии”. По его словам, это не может служить оправданием для начала войны против кубинского народа.

Еще жестче высказался министр иностранных дел Бруно Родригес. Он заявил, что администрация Дональд Трамп якобы “ежедневно фабрикует поводы” для усиления экономической блокады Кубы и потенциальной военной операции.

По словам главы МИД, любые обвинения в адрес Гаваны используются как инструмент для оправдания агрессии, несмотря на то, что подобные действия противоречат позиции значительной части мирового сообщества и даже общественному мнению в самих США.

На фоне растущего напряжения власти Кубы начали готовить население к возможному кризисному сценарию. Гражданская оборона уже распространяет среди жителей инструкции на случай войны. Людям рекомендуют собрать тревожные рюкзаки с запасами воды, медикаментов и продуктов длительного хранения, а также внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Заявления кубинского руководства прозвучали на фоне нового витка конфронтации между Гаваной и Вашингтоном, которая усилилась после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

