США хотіли перекрити Ірану шлях, а в результаті допомогли Китаю створити новий Шовковий шлях

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Кравцев Сергей
США намагаються блокувати морські транспортні коридори з Ірану до Китаю. Як не парадоксально, це лише посилює інвестиції Китаю у розвиток сухопутних євразійських коридорів. Портфель інвестицій тут налічує десятки мільярдів доларів, частина з яких профінансує АБІІ (Азіатський банк інфраструктурних інвестицій). Про це розповів експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ.
Китай та Іран. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначає, що на підйомі будуть такі країни як Киргизстан, Узбекистан, Туркменістан. Історично так склалося, що Азія потрапила в колоніальну залежність від Заходу саме в той момент, коли втратила внутрішні сухопутні торговельні коридори і перейшла на морські, які потрапили під контроль таласатів — західних морських імперій, таких як Іспанія, Португалія, Нідерланди, Британія, США.
За його словами, минулого року Китай запустив залізничний маршрут Сіань – Тегеран, а нова гілка піде через Киргизстан та скоротить маршрут за рахунок казахстанської гілки. Протяжність чинного маршруту – близько 10,4 тис. кілометрів. Залізниця проходить з Китаю до Ірану через Казахстан, Киргизстан, Узбекистан і Туркменістан. Термін доставки вантажів – 15 днів. Іран прийняв Сьомий план розвитку і планує збільшити транзитний залізничний потенціал до 40 млн тонн на рік.
Він наголошує, ключові хаби Китаю, які пов'язують його з Іраном – це Сарахс у Туркменістані (прикордонний перехід); Герат в Афганістані та Бухара в Узбекистані — два мультимодальні хаби, які з'єднують залізничні та автомобільні вантажні перевезення.
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