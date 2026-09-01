США хотіли перекрити Ірану шлях, а в результаті допомогли Китаю створити новий Шовковий шлях

США намагаються блокувати морські транспортні коридори з Ірану до Китаю. Як не парадоксально, це лише посилює інвестиції Китаю у розвиток сухопутних євразійських коридорів. Портфель інвестицій тут налічує десятки мільярдів доларів, частина з яких профінансує АБІІ (Азіатський банк інфраструктурних інвестицій). Про це розповів експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ.

Китай та Іран. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, що на підйомі будуть такі країни як Киргизстан, Узбекистан, Туркменістан. Історично так склалося, що Азія потрапила в колоніальну залежність від Заходу саме в той момент, коли втратила внутрішні сухопутні торговельні коридори і перейшла на морські, які потрапили під контроль таласатів — західних морських імперій, таких як Іспанія, Португалія, Нідерланди, Британія, США.

Саме тому Китай як телуріат або сухопутна паневразійська імперія робить ставку на внутрішні сухопутні торгові маршрути (кілька гілок Нового шовкового шляху). Вже зараз діє залізничний маршрут з Китаю до Ірану, який проходить через країни Центральної Азії. Ще більший проект перебуває у стадії реалізації — він має кратно збільшити вантажопотік через Киргизстан", – зазначив експерт.

За його словами, минулого року Китай запустив залізничний маршрут Сіань – Тегеран, а нова гілка піде через Киргизстан та скоротить маршрут за рахунок казахстанської гілки. Протяжність чинного маршруту – близько 10,4 тис. кілометрів. Залізниця проходить з Китаю до Ірану через Казахстан, Киргизстан, Узбекистан і Туркменістан. Термін доставки вантажів – 15 днів. Іран прийняв Сьомий план розвитку і планує збільшити транзитний залізничний потенціал до 40 млн тонн на рік.

"Ключовий хаб цього маршруту – Сарахс-Серахс на ірано-туркменському кордоні: Сарахс – місто в Туркменістані, а Серахс – іранське місто навпаки. Пропускна спроможність цього переходу може бути збільшена до 20 млн. тонн вантажів на рік. Іран у частині транзиту з Китаю конкурує зі "Серідним коридором", що з'єднує Китай із ЄС через країни Центральної Азії, Каспійського моря та Південного Кавказу", – зазначив експерт.

Він наголошує, ключові хаби Китаю, які пов'язують його з Іраном – це Сарахс у Туркменістані (прикордонний перехід); Герат в Афганістані та Бухара в Узбекистані — два мультимодальні хаби, які з'єднують залізничні та автомобільні вантажні перевезення.

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