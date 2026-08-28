Будет еще одна большая война: какие острова Тайвань первыми готовятся защищать от Китая

Тайвань усиливает оборону архипелага Пенху, который военные считают одним из ключевых пунктов при возможном нападении Китая. Речь идет примерно о 90 островах и островках, расположенных в Тайванском проливе. Именно Пенху, по оценкам экспертов, может оказаться под ударом одним из первых.

Война Китая с Тайванем. Фото: из открытых источников

Как пишет Reuters, контроль над архипелагом будет иметь важное значение для обеих сторон. Если Китай захватит Пенху, его военно-морские силы получат более выгодные позиции для операций против главного острова Тайваня. В то же время сохранение контроля над островами позволит Тайбэю наносить удары по силам противника еще до их приближения к побережью.

Тайвань уже переходит от планов к практическим мерам. Во время августовских военных учений на Пенхе отрабатывали отражение морского десанта с применением танков, артиллерии, минометов и пехоты. Впервые на островах развернули мобильные установки противокорабельных ракет "Сюнфен".

Еще одним элементом обороны стали беспилотники. В июле на Пенху сформировали первое подразделение БПЛА, способное помогать в разведке и противодействии потенциальному десанту.

По словам тайваньского чиновника, размещение ракет большой дальности может позволить атаковать китайские силы еще при их сосредоточении на побережье.

Опасения Тайбэя подтверждают и штабные учения с участием американских, японских и тайваньских военных. В смоделированном сценарии Пенху упал лишь спустя сутки после масштабных ударов Китая по целям на Тайване.

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