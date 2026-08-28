Буде ще одна велика війна: які острови Тайвань першими готується захищати від Китаю

Тайвань посилює оборону архіпелагу Пенху, який військові вважають одним із ключових пунктів у разі можливого нападу Китаю. Йдеться приблизно про 90 островів та острівців, розташованих у Тайванській протоці. Саме Пенху, за оцінками експертів, може опинитися під ударом одним із перших.

Війна Китаю з Тайванем. Фото: з відкритих джерел

Як пише Reuters, контроль над архіпелагом матиме важливе значення для обох сторін. Якщо Китай захопить Пенху, його військово-морські сили отримають значно вигідніші позиції для операцій проти головного острова Тайваню. Водночас збереження контролю над островами дозволить Тайбею завдавати ударів по силах противника ще до їхнього наближення до узбережжя.

Тайвань уже переходить від планів до практичних заходів. Під час серпневих військових навчань на Пенху відпрацьовували відбиття морського десанту із застосуванням танків, артилерії, мінометів і піхоти. Вперше на островах також розгорнули мобільні установки протикорабельних ракет "Сюнфен".

Ще одним елементом оборони стали безпілотники. У липні на Пенху сформували перший підрозділ БПЛА, здатний допомагати у розвідці та протидії потенційному десанту.

За словами тайванського посадовця, розміщення ракет великої дальності може дозволити атакувати китайські сили ще під час їхнього зосередження на узбережжі.

Побоювання Тайбея підтверджують і штабні навчання за участю американських, японських та тайванських військових. У змодельованому сценарії Пенху впав лише через добу після масштабних ударів Китаю по цілях на Тайвані.

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