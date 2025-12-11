США хочуть повернути Росію до світової економіки: які сигнали вже передали Європі

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує після завершення війни в Україні повернути Росію до світової економіки. Відповідні плани упродовж останніх тижнів США вже передали європейським країнам. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Білий дім уже надіслав європейцям документи з планами, в яких викладено бачення як післявоєнного відновлення України, так і повернення Росії у світову економіку. Серед іншого, адміністрація Трампа передала плани американських фінансових компаній та підприємств щодо заморожених активів РФ на суму приблизно 200 мільярдів доларів.

Американці хочуть накласти руку на російські активи, проте не просто так, а витративши їх на проекти в Україні. Серед іншого є наміри побудувати великий центр обробки даних, який працюватиме на енергії з тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Американські чиновники наголошують, що підхід Європи за репараційним кредитом Україні швидко вичерпає заморожені гроші Росії. Водночас у США просувають ініціативу залучити до відновлення України керівників фінансових корпорацій та мільярдерів.

У Білому домі вважають, що така дія дозволить збільшити суму на відновлення щонайменше вдвічі — з 200 до 400 млрд доларів. А деякі чиновники навіть припускають, що може йтися про 800 млрд доларів.

Також США мають план виведення російської економіки із ізоляції. Компанії зі США інвестують великі гроші у видобуток рідкісноземельних мінералів та нафти в арктичному регіоні. Паралельно США планують допомогти Росії відновити постачання нафти та газу до країн Західної Європи та інших частин світу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — європейські лідери заявили про "критичний момент" у відносинах із США після екстрених переговорів щодо мирного плану щодо України. Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели спільний дзвінок із президентом США Дональдом Трампом, щоб узгодити подальші кроки щодо припинення війни.



