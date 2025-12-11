logo

США хотят вернуть Россию в мировую экономику: какие сигналы уже передали Европе
НОВОСТИ

США хотят вернуть Россию в мировую экономику: какие сигналы уже передали Европе

WSJ пишет о том, что администрация Трампа уже передала европейцам планы, в которых изложено видение как послевоенного восстановления Украины, так и возвращения России в мировую экономику

11 декабря 2025, 12:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа планирует после завершения войны в Украине вернуть Россию в мировую экономику. Соответствующие планы в течение последних недель США уже передали европейским странам. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

США хотят вернуть Россию в мировую экономику: какие сигналы уже передали Европе

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Белый дом уже отослал европейцам документы с планами, в которых изложено видение как послевоенного восстановления Украины, так и возвращения России в мировую экономику. Среди прочего, администрация Трампа передала планы американских финансовых компаний и предприятий по замороженным активам РФ на сумму примерно 200 миллиардов долларов.

Американцы хотят наложить руку на российские активы, однако не просто так, а потратив их на проекты в Украине. Среди прочего, есть намерения построить большой центр обработки данных, который будет работать на энергии с временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Американские чиновники акцентируют, что подход Европы по репарационному кредиту Украине быстро исчерпает замороженные деньги России. В то же время в США продвигают инициативу привлечь к восстановлению Украины руководителей финансовых корпораций и миллиардеров.

В Белом доме считают, что такое действие позволит увеличить сумму на восстановление минимум в два раза — с 200 до 400 млрд долларов. А некоторые чиновники даже предполагают, что речь может идти о 800 млрд долларов.

Также США имеют план вывода российской экономики из изоляции. Компании из США инвестируют большие деньги в добычу редкоземельных минералов и нефти в арктическом регионе. Параллельно США планируют помочь России возобновить поставки нефти и газа в страны Западной Европы и другие части мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейские лидеры заявили о "критическом моменте" в отношениях с США после экстренных переговоров о мирном плане по Украине. Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц провели совместный звонок с президентом США Дональдом Трампом, чтобы согласовать дальнейшие шаги по прекращению войны.




Источник: https://www.wsj.com/world/europe/u-s-blueprint-to-rewire-economies-of-russia-ukraine-sets-off-clash-with-europe-72484515
