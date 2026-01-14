logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події США готують арешт десятків танкерів: на кого чекають великі неприємності
commentss НОВИНИ Всі новини

США готують арешт десятків танкерів: на кого чекають великі неприємності

Reuters дізнався деталі арешту десятків танкерів, пов'язаних із Венесуелою

14 січня 2026, 10:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Уряд США звернувся до окружних судів із цивільними позовами про конфіскацію. Це може дати "зелене світло" на масові арешти у міжнародних водах ще кількох десятків нафтових танкерів, пов'язаних із Венесуелою. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

США готують арешт десятків танкерів: на кого чекають великі неприємності

Танкери із нафтою. Фото: із відкритих джерел

Як пише інформагентство, точна кількість ордерів на арешт судів, які подали та вже отримали Сполучені Штати, залишається невідомою, оскільки відповідні документи та судові рішення не є публічними.

Джерела Reuters зазначають, що загалом адміністрація США подала десятки таких позовів до окружних судів, переважно у Вашингтоні.

Журналісти зазначають, що судна "тіньового флоту" — це такі кораблі, які маскують своє справжнє походження, щоб перевозити нафту з ключових країн-виробників, які зараз перебувають під санкціями. Йдеться про Іран, Росію чи Венесуель.

Після спецоперації американських військових у Каракасі, під час якої було затримано президента Венесуели Ніколаса Мадуро, військові та берегова охорона США вже затримали у міжнародних водах п'ять танкерів, які перевозили венесуельську нафту або були пов'язані з нею.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Сполучених Штатів не відкинув можливості в майбутньому відвідати Венесуелу і зазначив, що планує довго керувати країною, адже її необхідно відновити. Про це повідомляє New York Times, цитуючи заяву глави Білого дому.

На запитання журналістів щодо того, як довго він керуватиме Венесуелою, Трамп відповів, що час покаже.

Також видання "Коментарі" повідомляло – дії США у Венесуелі є прямою атакою на міжнародний правопорядок і можуть призвести до остаточного краху системи, яка забезпечувала б відносний світ після Другої світової війни. Про це написала професор права та політології Єльського університету Уна Хетеуей в авторській колонці The New York Times.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини