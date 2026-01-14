США готують арешт десятків танкерів: на кого чекають великі неприємності

Уряд США звернувся до окружних судів із цивільними позовами про конфіскацію. Це може дати "зелене світло" на масові арешти у міжнародних водах ще кількох десятків нафтових танкерів, пов'язаних із Венесуелою. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Танкери із нафтою. Фото: із відкритих джерел

Як пише інформагентство, точна кількість ордерів на арешт судів, які подали та вже отримали Сполучені Штати, залишається невідомою, оскільки відповідні документи та судові рішення не є публічними.

Джерела Reuters зазначають, що загалом адміністрація США подала десятки таких позовів до окружних судів, переважно у Вашингтоні.

Журналісти зазначають, що судна "тіньового флоту" — це такі кораблі, які маскують своє справжнє походження, щоб перевозити нафту з ключових країн-виробників, які зараз перебувають під санкціями. Йдеться про Іран, Росію чи Венесуель.

Після спецоперації американських військових у Каракасі, під час якої було затримано президента Венесуели Ніколаса Мадуро, військові та берегова охорона США вже затримали у міжнародних водах п'ять танкерів, які перевозили венесуельську нафту або були пов'язані з нею.

