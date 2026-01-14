США готовят арест десятков танкеров: кого ждут большие неприятности

Правительство США обратилось в окружные суды с гражданскими исками о конфискации. Это может дать "зеленый свет" на массовые аресты в международных водах еще нескольких десятков нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Как пишет информагентство, точное количество ордеров на арест судов, которые подали и уже получили Соединенные Штаты, остается неизвестным, поскольку соответствующие документы и судебные решения не являются публичными.

Источники "Reuters" отмечают, что в целом администрация США подала десятки таких исков в окружные суды, преимущественно в Вашингтоне.

Журналисты отмечают, суда "теневого флота" — это такие корабли, которые маскируют свое истинное происхождение, чтобы перевозить нефть из ключевых стран-производителей, которые сейчас находятся под санкциями. Речь идет об Иране, России или Венесуэле.

После спецоперации американских военных в Каракасе, во время которой был задержан президент Венесуэлы Николас Мадуро, военные и береговая охрана США уже задержали в международных водах пять танкеров, которые перевозили венесуэльскую нефть или были связаны с ней.

