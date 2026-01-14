logo

США готовят арест десятков танкеров: кого ждут большие неприятности
commentss НОВОСТИ Все новости

США готовят арест десятков танкеров: кого ждут большие неприятности

Reuters узнал детали ареста десятков танкеров, связанных с Венесуэлой

14 января 2026, 10:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Правительство США обратилось в окружные суды с гражданскими исками о конфискации. Это может дать "зеленый свет" на массовые аресты в международных водах еще нескольких десятков нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

США готовят арест десятков танкеров: кого ждут большие неприятности

Танкеры с нефтью. Фото: из открытых источников

Как пишет информагентство, точное количество ордеров на арест судов, которые подали и уже получили Соединенные Штаты, остается неизвестным, поскольку соответствующие документы и судебные решения не являются публичными.

Источники "Reuters" отмечают, что в целом администрация США подала десятки таких исков в окружные суды, преимущественно в Вашингтоне.

Журналисты отмечают, суда "теневого флота" — это такие корабли, которые маскируют свое истинное происхождение, чтобы перевозить нефть из ключевых стран-производителей, которые сейчас находятся под санкциями. Речь идет об Иране, России или Венесуэле.

После спецоперации американских военных в Каракасе, во время которой был задержан президент Венесуэлы Николас Мадуро, военные и береговая охрана США уже задержали в международных водах пять танкеров, которые перевозили венесуэльскую нефть или были связаны с ней.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Соединенных Штатов не исключил возможности в будущем посетить Венесуэлу и отметил, что планирует долго управлять страной, ведь ее необходимо восстановить. Об этом сообщает New York Times, цитируя заявление главы Белого дома.

На вопрос журналистов относительно того, как долго он будете руководить Венесуэлой, Трамп ответил, что время покажет.

Также издание "Комментарии" сообщало – действия США в Венесуэле являются прямой атакой на международный правопорядок и могут привести к окончательному краху системы, обеспечивавшей относительный мир после Второй мировой войны. Об этом написала профессор права и политологии Йельского университета Уна Хэтэуэй в авторской колонке для The New York Times.




