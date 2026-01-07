В США предупредили о крахе мирового порядка

Действия США в Венесуэле являются прямой атакой на международный правопорядок и могут привести к окончательному краху системы, обеспечивавшей относительный мир после Второй мировой войны. Об этом написала профессор права и политологии Йельского университета Уна Хэтэуэй в авторской колонке для The New York Times.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Она напомнила, что в прошлом году исполнилось 80 лет со дня принятия Устава ООН, подписанного в 1945 году 51 государством с целью "спасти будущие поколения от бедствий войны". С тех пор великие державы не воевали напрямую друг с другом, а завоевание территорий практически исчезло. Однако за последнее десятилетие, по ее словам, этот порядок начал стремительно разрушаться.

Хэтэуэй приводит данные, согласно которым с 1989 по 2014 год число погибших в трансграничных конфликтах составляло в среднем менее 15 тысяч человек в год. После 2014 года этот показатель вырос более чем до 100 тысяч. Существенный вклад в рост насилия внесли война России против Украины, конфликты на Ближнем Востоке и в Африке.

Профессор отмечает, что переломным моментом стало расширительное толкование США права на самооборону после терактов 11 сентября, когда применение силы было оправдано борьбой с негосударственными группами. Это, по ее мнению, открыло дорогу другим странам к одностороннему использованию военной силы под юридическим предлогом.

Особую тревогу у автора вызывает недавний удар США по Венесуэле, в результате которого, по данным местных властей, погибли не менее 80 человек. Хэтэуэй подчеркивает, что такая операция не может быть оправдана самообороной, а единственно законными мерами остаются дипломатические и экономические санкции.

Если государства не смогут совместно защитить запрет на применение силы – основу послевоенного мира, — мир, по ее прогнозу, вступит в новую эпоху конфликтов без сдерживающих барьеров, где снова будет действовать принцип "кто сильнее, тот и прав".

