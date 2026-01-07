У США попередили про крах світового порядку

Дії США у Венесуелі є прямою атакою на міжнародний правопорядок і можуть призвести до остаточного краху системи, що забезпечувала відносний світ після Другої світової війни. Про це написала професор права та політології Єльського університету Уна Хетеуей в авторській колонці The New York Times.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Вона нагадала, що торік виповнилося 80 років від дня ухвалення Статуту ООН, підписаного 1945 року 51 державою з метою "врятувати майбутні покоління від лих війни". З того часу великі держави не воювали безпосередньо одна з одною, а завоювання територій практично зникло. Проте за останнє десятиліття, за її словами, цей порядок почав стрімко руйнуватися.

Хетеуей наводить дані, згідно з якими з 1989 до 2014 року кількість загиблих у транскордонних конфліктах становила в середньому менше 15 тисяч осіб на рік. Після 2014 року цей показник зріс до 100 тисяч. Істотний внесок у зростання насильства зробили війна Росії проти України, конфлікти на Близькому Сході та в Африці.

Професор зазначає, що переломним моментом стало розширювальне тлумачення США права на самооборону після терактів 11 вересня, коли застосування сили виправдано боротьбою з недержавними групами. Це, на її думку, відкрило дорогу іншим країнам для одностороннього використання військової сили під юридичним приводом.

Особливу тривогу у автора викликає недавній удар США по Венесуелі, внаслідок якого, за даними місцевої влади, загинули щонайменше 80 людей. Хетеуей наголошує, що така операція не може бути виправдана самообороною, а єдино законними заходами залишаються дипломатичні та економічні санкції.

Якщо держави не зможуть спільно захистити заборону застосування сили – основу післявоєнного світу, — світ, за її прогнозом, вступить у нову епоху конфліктів без стримувальних бар'єрів, де знову діятиме принцип "хто сильніший, той і правий".

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи на США чекає нескінченна війна після Венесуели: що кажуть республіканці.



