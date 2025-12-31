Справжня підніжка Путіну: хто, все ж таки, вирішив відмовитися від російської нафти

Найбільший нафтопереробний завод Індії Indian Oil Corp придбав першу партію колумбійської нафти. Це сталося на тлі скорочення постачання російської сировини через санкції проти РФ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

НПЗ Індії. Фото: з відкритих джерел

Агентство з посиланням на два джерела пише, що Indian Oil Corp купила 2 мільйони барелів нафти сорту Castilla з постачанням наприкінці лютого 2026 року.

Нафтопереробний завод має опціональний контракт на загальну купівлю близько 12 мільйонів барелів, що еквівалентно шести дуже великим танкерам для перевезення нафти.

Видання зазначає, Indian Oil Corp прагне диверсифікувати постачання через скорочення імпорту російської нафти на тлі посилення санкцій США та ЄС проти Москви.

У грудні імпорт російської нафти до Індії впаде до трирічного мінімуму — 1,2 мільйона барелів на день порівняно з 1,84 мільйона б/д у листопаді, повідомляє аналітична компанія Kpler.

Джерела уточнили Reuters, що умови угоди, включаючи ціноутворення, є взаємоприйнятними як для покупця, так і для продавця.

Незважаючи на наявність контрактів з Мексикою, Бразилією та Колумбією, Indian Oil Corp рідко купує американську нафту, задовольняючи більшість потреб сировиною з Росії та Близького Сходу.

