Настоящая подножка Путина: кто все же решил отказаться от российской нефти
НОВОСТИ

Reuters пишет о том, что крупнейший индийский НПЗ закупил первую нефть из Колумбии

31 декабря 2025, 11:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, Indian Oil Corp, приобрел первую партию колумбийской нефти. Это произошло на фоне сокращения поставок российского сырья из-за санкций против РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

НПЗ Индии. Фото: из открытых источников

Агентство со ссылкой на два источника пишет, что Indian Oil Corp купила 2 миллиона баррелей нефти сорта Castilla с поставкой в конце февраля 2026 года.

Нефтеперерабатывающий завод имеет опциональный контракт на общую покупку около 12 миллионов баррелей, что эквивалентно шести очень большим танкерам для перевозки нефти.

Издание отмечает, Indian Oil Corp стремится диверсифицировать поставки из-за сокращения импорта российской нефти на фоне ужесточения санкций США и ЕС против Москвы.

В декабре импорт российской нефти в Индию упадет до трехлетнего минимума — 1,2 миллиона баррелей в день по сравнению с 1,84 миллиона б/с в ноябре, сообщает аналитическая компания Kpler.

Источники уточнили Reuters, что условия сделки, включая ценообразование, взаимоприемлемы как для покупателя, так и для продавца.

Несмотря на наличие контрактов с Мексикой, Бразилией и Колумбией, Indian Oil Corp редко покупает южноамериканскую нефть, удовлетворяя большинство потребностей сырьем из России и Ближнего Востока.

Читайте также на портале "Комментарии" — экспорт российской нефти достиг максимальных показателей более чем за два с половиной года, однако значительная часть сырья так и не доходит до конечных покупателей. Все больше нефти накапливается на танкерах, которые простаивают у берегов Индии и Китая.




Источник: https://www.reuters.com/business/energy/indian-oil-buys-first-colombian-oil-under-ecopetrol-contract-sources-say-2025-12-31/
