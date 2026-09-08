Справжня мета візиту Кушнера та Віткоффа до Москви та Києва: про мир тут і не йшлося

Візит Кушнера та Віткоффа до Москви та Києва так і не став прологом до початку мирних переговорів. Швидше за все це сталося через те, що така мета і не ставилася. Головне завдання "переговорної двійки" – це обговорення контурів майбутнього етапу війни, спроба визначити параметри нового циклу майбутнього протистояння. Про це розповів експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, наскільки вдалося виконати поставлену мету – дізнаємося вже дуже скоро за морфологією нового етапу війни, який починається цієї осені. Крім того, "переговорна двійка" явно тестувала відносини РФ та Ірану.

"Іран, як це можна засудити за непрямими ознаками, останнім часом різко покращив свої ракетні технології, особливо в частині "дальнобійної та великої" балістики. Можливо, не без допомоги Росії", – наголосив експерт.

За його словами, у разі загострення відносин РФ і НАТО, Іран може бути залучений до завдання ударів по європейських країнах під приводом того, що вони "допомагають США". Тегеран уже загрожував і Туреччині, і Болгарії, і Україні, і Кіпру. По Кіпру та базам у Туреччині навіть робилися точкові ракетні залпи.

"Удари великою баллістикою у виконанні Ірану є ідеальним інструментом ескалації в руках Москви. Формально вона буде ні до чого, відповісти Європа зможе вкрай обмежено, а самі удари з боку Ірану стануть механізмом виснаження коштів ППО в ЄС і призведуть до суттєвого загострення ситуації в самій Європі. Наприклад, Іран може паралізувати авіасполучення в ЄС, завдавши ударів по аеропортах: так само він діяв на першій фазі війни зі США, завдаючи ударів по аеропортах країн Близького Сходу", – зазначив аналітик.

Він підкреслює, звичайно, Іран не буде сліпим знаряддям у руках Москви, але він може отримати щось натомість: постачання продовольства, зброї, космічні розвіддані, нові ракетні технології і навіть технологічні елементи ядерної програми. Саме зв'язка РФ – Іран викликає зараз найбільше занепокоєння у Вашингтоні.

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