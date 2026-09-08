logo_ukra

BTC/USD

78411

ETH/USD

2477.49

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Справжня мета візиту Кушнера та Віткоффа до Москви та Києва: про мир тут і не йшлося
commentss НОВИНИ Всі новини

Справжня мета візиту Кушнера та Віткоффа до Москви та Києва: про мир тут і не йшлося

У центрі переговорів було обговорення контурів майбутнього етапу війни, спроба визначити певні параметри нового циклу майбутнього протистояння

8 вересня 2026, 09:29
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Візит Кушнера та Віткоффа до Москви та Києва так і не став прологом до початку мирних переговорів. Швидше за все це сталося через те, що така мета і не ставилася. Головне завдання "переговорної двійки" – це обговорення контурів майбутнього етапу війни, спроба визначити параметри нового циклу майбутнього протистояння. Про це розповів експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ.

Справжня мета візиту Кушнера та Віткоффа до Москви та Києва: про мир тут і не йшлося

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, наскільки вдалося виконати поставлену мету – дізнаємося вже дуже скоро за морфологією нового етапу війни, який починається цієї осені. Крім того, "переговорна двійка" явно тестувала відносини РФ та Ірану.

"Іран, як це можна засудити за непрямими ознаками, останнім часом різко покращив свої ракетні технології, особливо в частині "дальнобійної та великої" балістики. Можливо, не без допомоги Росії", – наголосив експерт.

За його словами, у разі загострення відносин РФ і НАТО, Іран може бути залучений до завдання ударів по європейських країнах під приводом того, що вони "допомагають США". Тегеран уже загрожував і Туреччині, і Болгарії, і Україні, і Кіпру. По Кіпру та базам у Туреччині навіть робилися точкові ракетні залпи.

"Удари великою баллістикою у виконанні Ірану є ідеальним інструментом ескалації в руках Москви. Формально вона буде ні до чого, відповісти Європа зможе вкрай обмежено, а самі удари з боку Ірану стануть механізмом виснаження коштів ППО в ЄС і призведуть до суттєвого загострення ситуації в самій Європі. Наприклад, Іран може паралізувати авіасполучення в ЄС, завдавши ударів по аеропортах: так само він діяв на першій фазі війни зі США, завдаючи ударів по аеропортах країн Близького Сходу", – зазначив аналітик.

Він підкреслює, звичайно, Іран не буде сліпим знаряддям у руках Москви, але він може отримати щось натомість: постачання продовольства, зброї, космічні розвіддані, нові ракетні технології і навіть технологічні елементи ядерної програми. Саме зв'язка РФ – Іран викликає зараз найбільше занепокоєння у Вашингтоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" – союзники Зеленського усі переграли: що сталося під час переговорів із посланцями Трампа.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини