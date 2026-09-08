Справжня мета візиту Кушнера та Віткоффа до Москви та Києва: про мир тут і не йшлося

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Кравцев Сергей
Візит Кушнера та Віткоффа до Москви та Києва так і не став прологом до початку мирних переговорів. Швидше за все це сталося через те, що така мета і не ставилася. Головне завдання "переговорної двійки" – це обговорення контурів майбутнього етапу війни, спроба визначити параметри нового циклу майбутнього протистояння. Про це розповів експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначає, наскільки вдалося виконати поставлену мету – дізнаємося вже дуже скоро за морфологією нового етапу війни, який починається цієї осені. Крім того, "переговорна двійка" явно тестувала відносини РФ та Ірану.
За його словами, у разі загострення відносин РФ і НАТО, Іран може бути залучений до завдання ударів по європейських країнах під приводом того, що вони "допомагають США". Тегеран уже загрожував і Туреччині, і Болгарії, і Україні, і Кіпру. По Кіпру та базам у Туреччині навіть робилися точкові ракетні залпи.
Він підкреслює, звичайно, Іран не буде сліпим знаряддям у руках Москви, але він може отримати щось натомість: постачання продовольства, зброї, космічні розвіддані, нові ракетні технології і навіть технологічні елементи ядерної програми. Саме зв'язка РФ – Іран викликає зараз найбільше занепокоєння у Вашингтоні.
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