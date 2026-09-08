Настоящая цель визита Кушнера и Уиткоффа в Москву и Киев: о мире здесь и речи не шло

Визит Кушнера и Уиткоффа в Москву и Киев так и не стал прологом к началу мирных переговоров. Скорее всего, это произошло из-за того, что такая цель и не ставилась. Главная задача "переговорной двойки" – это обсуждение контуров будущего этапа войны, попытка определить некие параметры нового цикла будущего противостояния. Об этом рассказал эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, насколько удалось выполнить поставленные цели – узнаем уже очень скоро по морфологии нового этапа войны, который начинается этой осенью. Кроме того, "переговорная двойка" явно тестировала отношения РФ и Ирана.

"Иран, как это можно осудить по косвенным признакам, в последнее время резко улучшил свои ракетные технологии, особенно в части "дальнобойной и большой" баллистики. Возможно, не без помощи России", – отметил эксперт.

По его словам, в случае обострения отношений РФ и НАТО, Иран может быть вовлечен в нанесение ударов по европейским странам под предлогом того, что они "помогают США". Тегеран уже угрожал и Турции, и Болгарии, и Украине, и Кипру. По Кипру и базам в Турции даже делались точечные ракетные залпы.

"Удары "большой баллистикой" в исполнении Ирана являются идеальным инструментом эскалации в руках Москвы. Формально она тут будет ни при чем, ответить Европа сможет крайне ограниченно, а сами удары со стороны Ирана станут механизмом истощения средств ПВО в ЕС и приведут к существенному обострению ситуации в самой Европе. Например, Иран может парализовать авиасообщение в ЕС, нанеся удары по аэропортам: точно также он действовал на первой фазы войны с США, нанося удары по аэропортам стран Ближнего Востока", – отметил аналитик.

Он подчеркивает, конечно, Иран не будет слепым орудием в руках Москвы, но он может получить нечто взамен: поставки продовольствия, оружия, космические разведданные, новые ракетные технологии и даже технологические элементы ядерной программы. Именно связка РФ – Иран вызывает сейчас наибольшее беспокойство в Вашингтоне.

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