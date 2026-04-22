Справа про теракт у Києві: підозрювані поліцейські вийшли під заставу

Двоє співробітників поліції, яких підозрюють у службовій недбалості під час теракту в столиці 18 квітня, вийшли з-під варти. Мова йде про Михайла Дробницького та Анну Дудіну, чиї дії, за версією слідства, призвели до тяжких наслідків.

Підозрюваний у суді. Фото: з відкритих джерел

Як стало відомо з підтвердження Київської міської прокуратури для "Суспільного", за обох фігурантів було внесено грошову заставу. Раніше суддя призначив кожному суму у розмірі 266 тисяч гривень як альтернативу триманню під вартою.

Правоохоронцям інкримінують неналежне виконання професійних обов'язків у критичній ситуації, що розцінюється як злочинна недбалість. Своєю чергою, сторона захисту не погоджується з таким суворим запобіжним заходом.

"Захист заявляв про намір оскаржити рішення суду", — йдеться у повідомленні щодо позиції адвокатів підозрюваних.

Попри те, що поліцейські наразі перебувають на волі, розслідування триває. На них покладено певні процесуальні обов'язки, а застава є гарантією їхньої подальшої участі в слідчих діях та судових засіданнях у справі про теракт.

Нагадаємо, що під час судового засідання патрульний висловив жаль через наслідки трагедії, проте наполягав, що його дії були продиктовані необхідністю знайти безпечну позицію.

"Вийшов чоловік з автоматом і почав вести по мені прицільний вогонь. Я почав відступати, оскільки перебував на відкритій місцевості, щоб знайти укриття... Коли я знайшов укриття, я вжив заходів, щоб виявити й знешкодити нападника", — цитує слова Дробницького видання "РБК-Україна".