Дело о теракте в Киеве: подозреваемые полицейские вышли под залог

Двое сотрудников полиции, подозреваемых в служебной халатности во время теракта в столице 18 апреля, вышли из-под стражи. Речь идет о Михаиле Дробницком и Анне Дудине, чьи действия, по версии следствия, привели к тяжелым последствиям.

Как стало известно из подтверждения Киевской городской прокуратуры для "Суспильного", за обоих фигурантов был внесен денежный залог. Ранее судья назначил каждому сумму в размере 266 тысяч гривен в качестве альтернативы содержанию под стражей.

Правоохранителям инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей в критической ситуации, которая расценивается как преступная халатность. В свою очередь, сторона защиты не соглашается с такой строгой мерой пресечения.

"Защита заявляла о намерении обжаловать решение суда", — говорится в сообщении о позиции адвокатов подозреваемых.

Несмотря на то, что полицейские находятся на свободе, расследование продолжается. На них возложены определенные процессуальные обязанности, а залог является гарантией дальнейшего участия в следственных действиях и судебных заседаниях по делу о теракте.

Напомним, что во время судебного заседания патрульный выразил сожаление из-за последствий трагедии, однако настаивал, что его действия были продиктованы необходимостью найти безопасную позицию.

"Вышел мужчина с автоматом и начал вести по мне прицельный огонь. Я начал отступать, поскольку находился на открытой местности, чтобы найти укрытие... Когда я нашел укрытие, я принял меры, чтобы обнаружить и обезвредить нападающего", — цитирует слова Дробницкого издания "РБК-Украина".