"Мені дуже шкода": поліцейський Дробницький пояснив свою втечу під час масового вбивства у столиці

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному з патрульних поліцейських, яких звинувачують у службовій недбалості під час теракту 18 квітня. 27-річний Михайло Дробницький, чий екіпаж залишив місце події у розпал стрілянини, перебуватиме під вартою або зможе вийти під заставу.

Під час судового засідання патрульний висловив жаль через наслідки трагедії, проте наполягав, що його дії були продиктовані необхідністю знайти безпечну позицію.

"Вийшов чоловік з автоматом і почав вести по мені прицільний вогонь. Я почав відступати, оскільки перебував на відкритій місцевості, щоб знайти укриття... Коли я знайшов укриття, я вжив заходів, щоб виявити й знешкодити нападника", — цитує слова Дробницького видання "РБК-Україна".

Прокуратура наполягала на виключно суворому запобіжному заході — арешті без права застави, зважаючи на те, що через втечу екіпажу вбивця зміг продовжити розправу над людьми. Суддя частково задовольнив клопотання.

"Суд обрав поліцейському Дробницькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів або застави у розмірі 266 тисяч грн", — йдеться у рішенні суду.

На черзі — розгляд справи стосовно напарниці Дробницького, яка також фігурує у провадженні про залишення місця теракту. Слідство триває, оскільки дії правоохоронців спричинили тяжкі наслідки, що призвели до загибелі сімох громадян.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що кількість загиблих внаслідок теракту в Києві, що стався минулої суботи, зросла до семи осіб — учора у лікарні помер ще один поранений чоловік. На тлі цієї трагедії Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про оголошену підозру двом працівникам патрульної поліції, чия бездіяльність дозволила вбивці продовжувати розправу над людьми протягом майже півтори години.