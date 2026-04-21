"Мне очень жаль": полицейский Дробницкий объяснил свой побег во время массового убийства в столице

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения одному из патрульных полицейских, обвиняемых в служебной халатности во время теракта 18 апреля. 27-летний Михаил Дробницкий, чей экипаж покинул место происшествия в разгар стрельбы, будет находиться под стражей или сможет выйти под залог.

Подозреваемый в суде. Фото: скриншот из видео

Во время судебного заседания патрульный выразил сожаление из-за последствий трагедии, однако настаивал, что его действия были продиктованы необходимостью найти безопасную позицию.

"Вышел мужчина с автоматом и начал вести по мне прицельный огонь. Я начал отступать, поскольку находился на открытой местности, чтобы найти укрытие... Когда я нашел укрытие, я принял меры, чтобы обнаружить и обезвредить нападающего", — цитирует слова Дробницкого издания "РБК-Украина".

Прокуратура настаивала на исключительно строгом мере пресечения — аресте без права залога, учитывая, что из-за бегства экипажа убийца смог продолжить расправу над людьми. Судья частично удовлетворил ходатайство.

"Суд избрал полицейскому Дробницкому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней или залога в размере 266 тысяч грн", — говорится в решении суда.

На очереди — рассмотрение дела по напарнице Дробницкого, которая также фигурирует в производстве об уходе с места теракта. Следствие продолжается, поскольку действия правоохранителей повлекли тяжкие последствия, повлекшие гибель семи граждан.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что число погибших в результате теракта в Киеве, который произошел в минувшую субботу, выросло до семи человек — вчера в больнице скончался еще один раненый мужчина. На фоне этой трагедии Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об объявленном подозрении двум работникам патрульной полиции, чье бездействие позволило убийцы продолжать расправу над людьми в течение почти полутора часов.