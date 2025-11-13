Справа про Міндіча може болісно ударити по Україні: чого очікувати від ЄС та США

Справа про Міндіча та "Енергоатом" тільки зараз потрапляє у закордонні медіа, і від того, з чого саме формуватиметься цей інформаційний масив – залежатиме не лише нинішня реакція на неї з боку демократичного світу, а і подальше ставлення до України. Таку думку висловив політичний експерт Сергій Таран.

Корупційний скандал в енергетиці

Експерт вважає, що відставки підозрюваних – це програма мінімум. Потрібно негайно змінювати політичну культуру нинішньої української політики: треба повертати і конкурси під час призначення на високі посади, і відритий діалог зі ЗМІ та суспільством, і чітку персональну відповідальність. Це важливо, бо йдеться тут насправді не про політику, а про довіру до країни, що стало зараз питанням національної безпеки.

"І ще – дуже важливо аби справа чи справи швидше потрапили до суду. На Заході звикли щоби деталі гучних справ обговорювалися в першу чергу у залі суду, а потім – потрапляли у медіа", – констатував Сергій Таран.

