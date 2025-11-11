Про що говорить корупційний скандал в енергетиці: які будуть наслідки для влади

У НАБУ заявили, що разом із САП проводять "масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики". У її рамках проводиться низка гучних обшуків. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що НАБУ проводить обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції України Германа Галущенка, а також у компанії Енергоатом. За даними джерел у правоохоронних органах, ці обшуки у Галущенка проводять у тій самій справі, що й обшуки у Тимура Міндіча, бізнесмена та співвласника студії Квартал 95, який нібито вже встиг залишити територію України. Хоча у ДПСУ цю інформацію не підтверджують. Про що говорить новий гучний скандал? Які можуть бути його наслідки для влади? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Корупційний скандал в енергетиці

Для влади ризик очевидний

Політолог, кандидат політичних наук Денис Гороховський так прокоментував ситуацію:

"З огляду на те, що історія, яка резонансна сама по собі, випала ще й на період відключення електроенергії – вона викликала максимальну реакцію у суспільства. Тим більше, коли тема корупції безпосередньо стосується енергетики та її захисту".

Експерт наголошує, що для влади ризик очевидний: у публічному полі спливають прізвища людей із політичною вагою та зв'язками, яких відносять до найближчого оточення президента. Тому будь-яка спроба "прикрити своїх" миттєво конвертується в кризу довіри та посилює опозиційний наратив про подвійні стандарти.

"Ми вже бачимо антикризову програму, запущений ОП та спроба зіграти у плюс: демонстративна підтримка розслідування, заяви про неминучість покарання для винних. Найімовірніше, буде оголошено швидкий аудит "Енергоатому" та ухвалено деякі кадрові рішення (зокрема, у Кабміні). Також покращиться ситуація з подачею електроенергії для населення, що спробують подати не лише як відновлення знищеної росіянами інфраструктури, а й успіх у "наведенні ладу" в галузі", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Денис Гороховський наголошує, при цьому, на будь-яких спробах вивести ситуацію на умовний новий "Майдан" жорстко гаситиметься, у тому числі за допомогою спецслужб, а ініціаторів тавруватимуть "агентами Кремля".

"Хоча, задля справедливості, треба зазначити, що Росія обов'язково використовуватиме ситуацію для дестабілізації ситуації в країні. Тому потрібно бути дуже уважним у контексті будь-яких закликів, які звучатимуть найближчим часом", – наголосив політолог.

Справа може затягнутися на роки

Аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно вважає, що в цілому ця справа стане ще одним випробуванням для країни, для відповідних державних структур, для політиків, для антикорупційних інституцій і процесуального законодавства, та й для суспільства.

"Влада не має заважати розслідуванню і не починати війну проти НАБУ. Інакше проблем буде ще більше. Зокрема це стосується і міжнародної репутації України, а також наших відносин з партнерами. Схоже, що в Офісі президента це розуміють. У всякому разі Зеленський у зверненні заявив, що підтримує розслідування НАБУ і САП щодо корупції в енергетиці. Звісно, що ця справа є величезним політичним ризиком і міною сповільненої дії для президента. Але зараз головний виклик і для нього і для всієї країни – це війна", – зазначила експерт.

За її словами, для опозиції існує велика спокуса розпочати масштабну атаку на президента, що власне ми вже й бачимо. В мирних умовах – це було б логічно, але в умовах повномасштабної війни з росією починати внутрішню політичну війну — це ризик гострої внутрішньополітичної кризи, яка може значно послабити державу під час війни, а в найгіршому варіанті призвести і до військової поразки.

"Враховуючи специфіку нашого процесуального законодавства, ця справа може затягнутися на роки, зокрема, враховуючи і її масштаби. Те, що відбувається зараз, це лише зав’язка і прелюдія тривалого кримінально-політичного серіалу, який періодично буде нагадувати про себе. Один з найближчих епізодів цього серіалу – політична доля Галущенка. Якщо він отримає підозру від НАБУ, тоді неминуче виникне питання про те, чи він може перебувати на посаді міністра, тим більше на посаді міністра юстиції. Правовий конфлікт інтересів в даному випадку є очевидним. А є ще етичні і політичні протиріччя. Найкращий варіант розв’язання цієї проблеми – добровільна відставка Галущенка з посади міністра юстиції. Якщо ні, то Кабмін має відсторонити Галущенка від виконання обов’язків міністра як мінімум на час розслідування. Однак, скажу вкрай цинічно, з політтехнологічної точки зору цей токсичний баласт краще скинути з урядового борту", – зазначила експерт.

Щодо Міндіча, то аналітик зауважує, схоже, він буде переховуватись за кордоном. З’явиться ще один "біженець", який ховається від правосуддя за кордоном. Не перший, і, мабуть, далеко не останній. І це ще одна правова проблема на майбутнє.

Також видання "Коментарі" повідомляло – верх цинізму: НАБУ оприлюднило нові плівки за участю Міндіча.



