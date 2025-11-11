О чем говорит коррупционный скандал в энергетике: какие будут последствия для власти

В НАБУ заявили, что вместе с САП проводят "масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики". В ее рамках проводится ряд громких обысков. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Украины Германа Галущенко, а также в компании Энергоатом. По данным источников в правоохранительных органах, эти обыски у Галущенко проводят по тому же делу, что и обыски у Тимура Миндича, бизнесмена и совладельца студии Квартал 95, который якобы уже успел покинуть территорию Украины. Хотя в ГПСУ эту информацию не подтверждают. О чем говорит новый громкий скандал? Какими могут быть его последствия для власти? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Коррупционный скандал в энергетике

Для власти риск очевиден

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский так прокомментировал ситуацию:

"Учитывая, что история, которая резонансная сама по себе, выпала еще и на период отключения электроэнергии – она вызвала максимальную реакцию у общества. Тем более, когда тема коррупции напрямую касается энергетики и ее защиты".

Эксперт говорит, что для власти риск очевиден: в публичном поле всплывают фамилии людей с политическим весом и связями, которых относят к ближайшему окружению президента. Поэтому любая попытка "прикрыть своих" мгновенно конвертируется в кризис доверия и усиливает оппозиционный нарратив про двойные стандарты.

"Мы уже видим антикризисную программу, запущенный ОП и попытка сыграть в плюс: демонстративная поддержка расследования, заявления о неизбежности наказания для виновных. Вероятнее всего, будет объявлен быстрый аудит "Енергоатома" и приняты некоторые кадровые решения (в том числе, в Кабмине). Также улучшится ситуация с подачей электроэнергии для населения, что попытаются подать не только как восстановление уничтоженной россиянами инфраструктуры, но и успех в "наведении порядка" в отрасли", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Денис Гороховский подчеркивает, при этом, любые попытки вывести ситуацию на условный новый "Майдан" будут жестко гаситься, в том числе с помощью спецслужб, а инициаторов будут клеймить "агентами Кремля".

"Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что Россия обязательно будет использовать ситуацию для дестабилизации ситуации в стране. Поэтому нужно быть очень внимательным в контексте любых призывов, которые будут звучать в ближайшее время", – отметил политолог.

Дело может затянуться на годы

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что в целом это дело станет еще одним испытанием для страны, соответствующих государственных структур, политиков, антикоррупционных институций и процессуального законодательства, да и общества.

"Власть не должна мешать расследованию и не начинать войну против НАБУ. Иначе проблем будет еще больше. В частности, это касается и международной репутации Украины, а также наших отношений с партнерами. Похоже, что в Офисе президента это понимают. Во всяком случае, Зеленский в обращении заявил, что поддерживает расследование НАБУ и САП по коррупции в энергетике. Конечно, это дело огромный политический риск и мина замедленного действия для президента. Но сейчас главный вызов и для него, и для всей страны – это война", – отметила эксперт.

По ее словам, для оппозиции существует большой соблазн начать масштабную атаку на президента, что, собственно, мы уже и видим. В мирных условиях – это было бы логично, но в условиях полномасштабной войны с Россией начинать внутреннюю политическую войну – это риск острого внутриполитического кризиса, который может значительно ослабить государство во время войны, а в худшем варианте привести и к военному поражению.

"Учитывая специфику нашего процессуального законодательства, это дело может затянуться на годы, в частности, учитывая и его масштабы. Происходящее сейчас это лишь завязка и прелюдия длительного криминально-политического сериала, который периодически будет напоминать о себе. Один из ближайших эпизодов этого сериала – политическая судьба Галущенко. Если он получит подозрение от НАБУ, тогда неизбежно возникнет вопрос о том, может ли он состоять в должности министра, тем более в должности министра юстиции. Правовой конфликт интересов в данном случае очевиден. А есть еще этические и политические противоречия. Лучший вариант решения этой проблемы – добровольная отставка Галущенко с должности министра юстиции. Если нет, Кабмин должен отстранить Галущенко от исполнения обязанностей министра как минимум на время расследования. Однако, скажу крайне цинично, с политтехнологической точки зрения этот токсический балласт лучше сбросить с правительственного борта", – отметила эксперт.

Что касается Миндича, то аналитик отмечает, похоже, он будет скрываться за границей. Появится еще один "беженец", скрывающийся от правосудия за границей. Не первый и, пожалуй, далеко не последний. И это еще одна правовая проблема на будущее.

