Дело Миндича может болезненно ударить по Украине: чего ожидать от ЕС и США

Дело о Миндиче и "Энергоатом" только сейчас попадает в зарубежные медиа, и от того, из чего будет формироваться этот информационный массив – будет зависеть не только нынешняя реакция на нее со стороны демократического мира, но и дальнейшее отношение к Украине. Такое мнение высказал политический эксперт Сергей Таран.

Коррупционный скандал в энергетике

Эксперт считает, что отставки подозреваемых – это программа минимум. Нужно немедленно менять политическую культуру нынешней украинской политики: нужно возвращать и конкурсы при назначении на высокие должности, и открытый диалог со СМИ и обществом, и четкую персональную ответственность. Это важно, потому что речь идет на самом деле не о политике, а о доверии к стране, что стало сейчас вопросом национальной безопасности.

"И еще – очень важно, чтобы дело или дела быстрее попали в суд. На Западе привыкли, чтобы детали громких дел обсуждались в первую очередь в зале суда, а затем – попадали в медиа", – констатировал Сергей Таран.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский, комментируя разоблачение масштабной коррупционной схемы в энергетике, заявил, что любые результативные действия против коррупции очень нужны. Сегодня же появилось решение Кабмина об отстранении одного из фигурантов дела Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. О решении сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Достаточная ли реакция власти на резонансное дело? Какова вероятность того, что Банковая согласится отправить правительство в отставку, как того требует оппозиция? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорит коррупционный скандал в энергетике: какие будут последствия для власти.



