logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Справа про держзраду Дубінського: стало відомо про шокуюче рішення суду
commentss НОВИНИ Всі новини

Справа про держзраду Дубінського: стало відомо про шокуюче рішення суду

15 січня Шевченківський районний суд Києва призначив Дубінському заставу у 33,28 млн грн як альтернативний запобіжний захід

16 січня 2026, 09:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Народному депутату України Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді, суд дозволив вийти під заставу. Про це повідомляють "Судовий репортер" та Офіс генерального прокурора у коментарі "Українській правді".

Справа про держзраду Дубінського: стало відомо про шокуюче рішення суду

Нардеп Олександр Дубінський. Фото: 24 Канал

15 січня Шевченківський районний суд Києва визначив альтернативний запобіжний захід для парламентарія — заставу у розмірі 33,28 мільйона гривень. Це рішення ухвалене в рамках справи про підозру у державній зраді, водночас суд залишив чинним арешт депутата до 14 березня 2026 року.

"Прокуратура наразі має лише вступну і резолютивну частину судового рішення. Після ознайомлення з повним текстом буде ухвалено рішення щодо можливості апеляційного оскарження", — повідомили в Офісі генерального прокурора.

Справу проти Дубінського розслідують із вересня 2024 року. Тоді Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно нардепа та ще чотирьох осіб, які підозрюються у вчиненні держзради в складі організованої злочинної групи. За даними ДБР та СБУ, під позивним "Буратіно" Дубінський здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. Організація, у якій він діяв, мала на меті дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитацію держави на міжнародній арені.

Окрім цього, депутата підозрюють у повторному організованому порушенні правил перетину державного кордону, що стало новим епізодом у кримінальному провадженні.

Як вже писали "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін не має достатніх стратегічних резервів для підтримки армії та ведення затяжної війни. Через це він готовий на будь-які кроки та обіцянки, аби забезпечити собі паузу на полі бою та підготуватися до нового наступу на Україну.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини