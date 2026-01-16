Дело о госизмене Дубинского: стало известно о шокирующем решении суда

Народному депутату Украины Александру Дубинскому, подозреваемому в государственной измене, суд разрешил выйти под залог. Об этом сообщают "Судебный репортер" и Офис генерального прокурора в комментарии "Украинской правде".

Нардеп Александр Дубинский. Фото: 24 Канал

15 января Шевченковский районный суд Киева определил альтернативную меру пресечения для парламентария — залог в размере 33,28 миллиона гривен. Это решение принято в рамках дела о подозрении в государственной измене, в то же время суд оставил арест депутата до 14 марта 2026 года.

"У прокуратуры пока есть только вступительная и резолютивная часть судебного решения. После ознакомления с полным текстом будет принято решение о возможности апелляционного обжалования", — сообщили в Офисе генерального прокурора.

Дело против Дубинского расследуют с сентября 2024 года. Тогда Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении нардепа и еще четырех человек, подозреваемых в совершении госизмены в составе организованной преступной группы. По данным ДБР и СБУ, под позывным "Буратино" Дубинский осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу России. Организация, в которой он действовал, преследовала цель дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и дискредитации государства на международной арене.

Кроме этого, депутат подозревается в повторном организованном нарушении правил пересечения государственной границы, что стало новым эпизодом в уголовном производстве.

Как уже писали "Комментарии", у российского диктатора Владимира Путина нет достаточных стратегических резервов для поддержки армии и ведения затяжной войны. Поэтому он готов на любые шаги и обещания, чтобы обеспечить себе паузу на поле боя и подготовиться к новому наступлению на Украину.