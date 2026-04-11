Справа не лише у погоді: чому повернулися графіки відключень світла

Україна повернулася до графіків вимкнення світла. При цьому більшість українців не розуміє, чому так відбувається, адже останнім часом не було масових ворожих влучань по об’єктах енергетики. Видання "Коментарі" розбиралося у темі, проаналізувавши думки експертів.

Рішення НКРЕКП має вплив

Експерт з енергетики Володимир Омельченко заявив в інтерв’ю "24 Каналу", що Україна справді повернулася до графіків вимкнення світла. Одна з причин – хмарна погода. Тому сонячні електростанції не видають ту потужність, яка була. Також на це вплинув регулятор НКРЕКП. Там знизили ціни на електроенергію, у результаті чого зупинилася значна кількість газової когенерації. Крім того, різко обмежився імпорт електричної енергії.

"В основному ми перейшли до графіків відключень, яких не було, через це регуляторне рішення. Тому мені здається, що таке рішення НКРЕКП – це основна причина, чому ми зараз повернулись до графіків вимкнень. Чому таке рішення було прийнято? Мені невідомо", – зазначив експерт.

Є низка причин, чому повертаються графіки

Фахівець з держполітики у паливно-енергетичному комплексі, доктор наук з державного управління Геннадій Рябцев заявив, що "Укренерго" було змушене повернути графіки погодинних відключень світла для населення та запровадити жорсткі обмеження для бізнесу через суттєве скорочення Україною імпорту електроенергії.

"Фактично припинився імпорт (електроенергії – ред.), тому що повернулися попередні прайс-кепи (максимальні ціни на електроенергію, встановлені НКРЕКП для юридичних осіб – ред.)", — зазначив експерт.

За його словами, до 31 березня купувати електроенергію можна було за більш високою ціною, що дозволило суттєво збільшити імпорт.

"А зараз імпорт обвалився. Якщо такими темпами імпорт буде йти, то у нас наприкінці місяця буде десь 320-330 тисяч Мвт-год, тоді як у березні було 940 тисяч Мвт-год, а у лютому — понад 1,2 мільйона Мвт-год", — зауважив Рябцев.

До того ж, за його словами, Кабінет міністрів скасував пільгові ціни на природний газ для когенераційних установок, теплоелектроцентралей (ТЕЦ) та теплоелектростанцій (ТЕС), що виробляють електроенергію.

"Тепер ці когенераційні установки використовувати невигідно, і вони припинили виробництво електроенергії. І ми виходимо на те, що з’являється гігават постійного дефіциту", — зауважив експерт.

Рябцев додав, що за сонячної погоди дефіцит буде меншим завдяки використанню сонячних електростанцій, але лише вдень. Однак у ранкові та вечірні години зберігається велика ймовірність відключень світла для населення за графіками у більшості регіонів.

