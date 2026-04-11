Справа не лише у погоді: чому повернулися графіки відключень світла

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Україна повернулася до графіків вимкнення світла. При цьому більшість українців не розуміє, чому так відбувається, адже останнім часом не було масових ворожих влучань по об’єктах енергетики. Видання "Коментарі" розбиралося у темі, проаналізувавши думки експертів.
Відключення світла. Фото: із відкритих джерел
Експерт з енергетики Володимир Омельченко заявив в інтерв’ю "24 Каналу", що Україна справді повернулася до графіків вимкнення світла. Одна з причин – хмарна погода. Тому сонячні електростанції не видають ту потужність, яка була. Також на це вплинув регулятор НКРЕКП. Там знизили ціни на електроенергію, у результаті чого зупинилася значна кількість газової когенерації. Крім того, різко обмежився імпорт електричної енергії.
Фахівець з держполітики у паливно-енергетичному комплексі, доктор наук з державного управління Геннадій Рябцев заявив, що "Укренерго" було змушене повернути графіки погодинних відключень світла для населення та запровадити жорсткі обмеження для бізнесу через суттєве скорочення Україною імпорту електроенергії.
За його словами, до 31 березня купувати електроенергію можна було за більш високою ціною, що дозволило суттєво збільшити імпорт.
До того ж, за його словами, Кабінет міністрів скасував пільгові ціни на природний газ для когенераційних установок, теплоелектроцентралей (ТЕЦ) та теплоелектростанцій (ТЕС), що виробляють електроенергію.
Рябцев додав, що за сонячної погоди дефіцит буде меншим завдяки використанню сонячних електростанцій, але лише вдень. Однак у ранкові та вечірні години зберігається велика ймовірність відключень світла для населення за графіками у більшості регіонів.
