Дело не только в погоде: почему вернулись графики отключений света

Кравцев Сергей
Украина вернулась к графикам отключения света. При этом большинство украинцев не понимают, почему так происходит, ведь в последнее время не было массовых враждебных попаданий по объектам энергетики. Издание "Комментарии" разбиралось в теме, проанализировав мнения экспертов.
Эксперт по энергетике Владимир Омельченко заявил в интервью "24 Каналу", что Украина действительно вернулась к графикам отключения света. Одна из причин – облачная погода. Поэтому солнечные электростанции не выдают ту мощность, которая была. Также на это повлиял регулятор НКРЭКУ. Там снизили цены на электроэнергию, в результате чего остановилось значительное количество газовой когенерации. Кроме того, резко ограничился импорт электрической энергии.
Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев заявил, что "Укрэнерго" было вынуждено вернуть графики почасовых отключений света для населения и ввести жесткие ограничения для бизнеса из-за существенного сокращения Украиной импорта электроэнергии.
По его словам, до 31 марта покупать электроэнергию можно было по более высокой цене, что позволило существенно увеличить импорт.
К тому же, по его словам, Кабинет министров упразднил льготные цены на природный газ для когенерационных установок, теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и теплоэлектростанций (ТЭС), производящих электроэнергию.
Рябцев добавил, что в солнечную погоду дефицит будет меньше благодаря использованию солнечных электростанций, но только днем. Однако в утренние и вечерние часы сохраняется большая вероятность отключения света для населения по графикам в большинстве регионов.
