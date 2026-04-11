Дело не только в погоде: почему вернулись графики отключений света

Украина вернулась к графикам отключения света. При этом большинство украинцев не понимают, почему так происходит, ведь в последнее время не было массовых враждебных попаданий по объектам энергетики. Издание "Комментарии" разбиралось в теме, проанализировав мнения экспертов.

Решение НКРЭКУ имеет влияние

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко заявил в интервью "24 Каналу", что Украина действительно вернулась к графикам отключения света. Одна из причин – облачная погода. Поэтому солнечные электростанции не выдают ту мощность, которая была. Также на это повлиял регулятор НКРЭКУ. Там снизили цены на электроэнергию, в результате чего остановилось значительное количество газовой когенерации. Кроме того, резко ограничился импорт электрической энергии.

"В основном мы перешли к графикам отключений, которых не было, поэтому регуляторное решение. Поэтому мне кажется, что такое решение НКРЭКУ – это основная причина, почему мы сейчас вернулись к графикам отключений. Почему такое решение было принято? Мне неизвестно", – отметил эксперт.

Есть ряд причин, почему возвращаются графики

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев заявил, что "Укрэнерго" было вынуждено вернуть графики почасовых отключений света для населения и ввести жесткие ограничения для бизнеса из-за существенного сокращения Украиной импорта электроэнергии.

"Фактически прекратился импорт (электроэнергии – ред.), потому что вернулись предыдущие прайс-кепы (максимальные цены на электроэнергию, установленные НКРЭКУ для юридических лиц – ред.)", — отметил эксперт.

По его словам, до 31 марта покупать электроэнергию можно было по более высокой цене, что позволило существенно увеличить импорт.

"А сейчас импорт обвалился. Если такими темпами импорт будет идти, то у нас в конце месяца будет где-то 320-330 тысяч МВт-час, тогда как в марте было 940 тысяч МВт-час, а в феврале – более 1,2 миллиона МВт-час", – отметил Рябцев.

К тому же, по его словам, Кабинет министров упразднил льготные цены на природный газ для когенерационных установок, теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и теплоэлектростанций (ТЭС), производящих электроэнергию.

"Теперь эти когенерационные установки использовать невыгодно, и они прекратили производство электроэнергии. И мы выходим на то, что появляется гигаватт постоянного дефицита", — отметил эксперт.

Рябцев добавил, что в солнечную погоду дефицит будет меньше благодаря использованию солнечных электростанций, но только днем. Однако в утренние и вечерние часы сохраняется большая вероятность отключения света для населения по графикам в большинстве регионов.

