Спека зробить життя українців ще більшим випробуванням: озвучено шокуючу заяву

Повернення графіків відключення електроенергії в Україні зумовлене насамперед різким зростанням споживання під час спекотної погоди, тоді як значна частина енергетичних потужностей перебуває на планових ремонтах. Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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За словами експерта, у літній період навантаження на енергосистему істотно зростає через активне використання кондиціонерів та іншої кліматичної техніки. Водночас тривають ремонтні роботи на енергоблоках атомних, теплових і гідроелектростанцій, що скорочує доступні обсяги генерації.

"Головна причина – спека. Спекотна погода збільшує споживання в умовах ремонтної кампанії насамперед атомних блоків, теплових електростанцій і гідроелектростанцій. Саме це призводить до можливого дефіциту електричної енергії, особливо в пікові години", – пояснив Омельченко.

Фахівець наголосив, що українська енергосистема й досі працює в складних умовах через руйнування, завдані російськими атаками. Через це обладнання часто функціонує майже на межі своїх можливостей, а будь-яке різке збільшення навантаження підвищує ризик аварій та виходу окремих елементів системи з ладу.

За оцінками Омельченка, найбільший дефіцит потужності спостерігатиметься саме у вечірні години. У цей період нестача електроенергії може сягати близько 2 ГВт, що створює передумови для застосування графіків обмеження споживання.

Водночас експерт зазначив, що частково стабілізувати ситуацію допомагають імпорт електроенергії з європейських країн, використання резервних балансуючих потужностей, а також сучасні системи накопичення енергії, які здатні віддавати електрику в мережу під час максимального навантаження.

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