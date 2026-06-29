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Спека зробить життя українців ще більшим випробуванням: озвучено шокуючу заяву

Цього тижня у вечірній час дефіцит електричної потужності може досягати 2 ГВт

29 червня 2026, 18:55
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Клименко Елена

Повернення графіків відключення електроенергії в Україні зумовлене насамперед різким зростанням споживання під час спекотної погоди, тоді як значна частина енергетичних потужностей перебуває на планових ремонтах. Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Спека зробить життя українців ще більшим випробуванням: озвучено шокуючу заяву

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, у літній період навантаження на енергосистему істотно зростає через активне використання кондиціонерів та іншої кліматичної техніки. Водночас тривають ремонтні роботи на енергоблоках атомних, теплових і гідроелектростанцій, що скорочує доступні обсяги генерації. 

"Головна причина – спека. Спекотна погода збільшує споживання в умовах ремонтної кампанії насамперед атомних блоків, теплових електростанцій і гідроелектростанцій. Саме це призводить до можливого дефіциту електричної енергії, особливо в пікові години", – пояснив Омельченко. 

Фахівець наголосив, що українська енергосистема й досі працює в складних умовах через руйнування, завдані російськими атаками. Через це обладнання часто функціонує майже на межі своїх можливостей, а будь-яке різке збільшення навантаження підвищує ризик аварій та виходу окремих елементів системи з ладу.

За оцінками Омельченка, найбільший дефіцит потужності спостерігатиметься саме у вечірні години. У цей період нестача електроенергії може сягати близько 2 ГВт, що створює передумови для застосування графіків обмеження споживання.

Водночас експерт зазначив, що частково стабілізувати ситуацію допомагають імпорт електроенергії з європейських країн, використання резервних балансуючих потужностей, а також сучасні системи накопичення енергії, які здатні віддавати електрику в мережу під час максимального навантаження.

Портал "Коментарі" вже писав, що  попри чергові заяви російської влади про можливе посилення ударів по Україні, суттєво нових підходів до ведення війни Кремль наразі не має. Таку думку висловив керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.



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