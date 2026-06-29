Жара сделает жизнь украинцев еще большим испытанием: озвучено шокирующее заявление

Возврат графиков отключения электроэнергии в Украине обусловлен прежде всего резким ростом потребления во время жаркой погоды, тогда как значительная часть энергетических мощностей находится на плановых ремонтах. Об этом в интервью сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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По словам эксперта, в летний период нагрузка на энергосистему существенно возрастает из-за активного использования кондиционеров и другой климатической техники. В то же время, продолжаются ремонтные работы на энергоблоках атомных, тепловых и гидроэлектростанций, что сокращает доступные объемы генерации.

"Главная причина – жара. Жаркая погода увеличивает потребление в условиях ремонтной кампании прежде всего атомных блоков, тепловых электростанций и гидроэлектростанций. Именно это приводит к возможному дефициту электрической энергии, особенно в пиковые часы", – пояснил Омельченко.

Специалист подчеркнул, что украинская энергосистема до сих пор работает в сложных условиях из-за разрушений, нанесенных российскими атаками. Поэтому оборудование часто функционирует почти на грани своих возможностей, а любое резкое увеличение нагрузки повышает риск аварий и выхода отдельных элементов системы из строя.

По оценкам Омельченко, самый большой дефицит мощности будет наблюдаться именно в вечерние часы. В этот период недостаток электроэнергии может достигать около 2 ГВт, что создает предпосылки для использования графиков ограничения потребления.

В то же время эксперт отметил, что частично стабилизировать ситуацию помогают импорт электроэнергии из европейских стран, использование резервных балансирующих мощностей, а также современные системы накопления энергии, способные отдавать электричество в сеть при максимальной нагрузке.

Портал "Комментарии" уже писал , что, несмотря на очередные заявления российских властей о возможном усилении ударов по Украине, существенно новых подходов к ведению войны у Кремля пока нет. Такое мнение высказал руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович.