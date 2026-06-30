Спека випробовує енергосистему: у Міненерго вирішили ухвалити термінові рішення

Україна посилює підготовку енергосистеми до періоду екстремально високих температур, які вже спричинили суттєве зростання споживання електроенергії по всій Європі. У Міністерстві енергетики заявили, що розроблено комплекс термінових заходів, спрямованих на збереження стабільного електропостачання за умов підвищеного навантаження.

Денис Шмигаль. Фото: із відкритих джерел

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, профільні підприємства та державні енергетичні компанії отримали конкретні доручення, виконання яких має допомогти пройти найскладніший годинник без серйозних обмежень для споживачів.

Одним із ключових рішень стане перегляд графіків ремонтної кампанії на атомних енергоблоках. Такий підхід дозволить вивести в роботу більше потужностей, що генерують, саме в періоди пікового споживання. Паралельно енергетики мають максимально прискорити відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок аварій та російських атак.

Крім того, передбачено запуск додаткових потужностей теплової генерації загальним обсягом не менше ніж 300 МВт. Міністерство також розраховує збільшити виробництво електроенергії за рахунок когенераційних установок, включаючи газову генерацію, та активніше використовувати системи накопичення енергії, здатні компенсувати вечірні піки навантаження.

Окрему увагу приділено імпорту електроенергії із країн Європейського Союзу. Державним підприємствам доручено опрацювати можливість збільшення обсягів закупівлі ресурсу за кордоном, якщо у цьому виникне потреба.

У Міненерго наголошують, що стійкість енергосистеми залежить не лише від роботи енергетиків, а й від поведінки самих споживачів. Українців закликають по можливості обмежувати використання енергоємних приладів у період з 17.00 до 22.00, коли навантаження на мережу досягає максимальних значень.

Читайте також на порталі "Коментарі" – знову без електрики: у яких областях України повертають графіки відключень світла.



