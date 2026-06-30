Жара испытывает энергосистему: в Минэнерго решили принять срочные решения

Украина усиливает подготовку энергосистемы к периоду экстремально высоких температур, которые уже привели к существенному росту потребления электроэнергии по всей Европе. В Министерстве энергетики заявили, что разработан комплекс срочных мер, направленных на сохранение стабильного электроснабжения в условиях повышенной нагрузки.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, профильные предприятия и государственные энергетические компании получили конкретные поручения, выполнение которых должно помочь пройти самые сложные часы без серьезных ограничений для потребителей.

Одним из ключевых решений станет пересмотр графиков ремонтной кампании на атомных энергоблоках. Такой подход позволит вывести в работу больше генерирующих мощностей именно в периоды пикового потребления. Параллельно энергетики должны максимально ускорить восстановление оборудования, поврежденного в результате аварий и российских атак.

Кроме того, предусмотрен запуск дополнительных мощностей тепловой генерации общим объемом не менее 300 МВт. Министерство также рассчитывает увеличить производство электроэнергии за счет когенерационных установок, включая газовую генерацию, и активнее использовать системы накопления энергии, способные компенсировать вечерние пики нагрузки.

Отдельное внимание уделено импорту электроэнергии из стран Европейского Союза. Государственным предприятиям поручено проработать возможность увеличения объемов закупки ресурса за рубежом, если в этом возникнет необходимость.

В Минэнерго подчеркивают, что устойчивость энергосистемы зависит не только от работы энергетиков, но и от поведения самих потребителей. Украинцев призывают по возможности ограничивать использование энергоемких приборов в период с 17:00 до 22:00, когда нагрузка на сеть достигает максимальных значений.

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