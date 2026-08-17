Спека до +38 °С та локальні грози: синоптики дали прогноз для України на тиждень

Найближчими днями на території України встановиться доволі спекотна та мінлива погода, яка подекуди супроводжуватиметься швидкоплинними зливами. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, температурні показники протягом тижня помітно перевищуватимуть кліматичну норму для цього періоду серпня.

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Особливий температурний удар припаде на південні та центральні регіони країни.

"Стовпчики термометрів у цих частинах України, — попереджає Ігор Кібальчич, — в окремі дні можуть стрімко піднятися до екстремальних +36…+38 °С. Водночас жителям західних та північно-західних областей варто готуватися до опадів".

За словами фахівця, дощовий фронт матиме локальний характер. Проте у деяких населених пунктах на заході країни можливі небезпечні метеорологічні явища.

"Окрім короткочасних дощів, — зазначає синоптик, описуючи ситуацію у західній зоні, — тут місцями ймовірний град, який супроводжуватиметься шквалистим посиленням вітру".

Найбільш суха та сонячна погода упродовж усього тижня з 17 по 23 серпня прогнозується у південно-східній частині країни, де ймовірність будь-яких опадів зведена до мінімуму.

У понеділок, 17 серпня, в західних областях країни вдень місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, на Поліссі місцями з градом та шквалами, 17 – 22 м/с. На решті території України переважно без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +15…+20 °С, у денні години +31…+36 °С, уздовж узбережжя морів, а також на Волині +24…+29 °С.

У вівторок, 18 серпня, вночі у західних регіонах пройдуть значні дощі. Вдень опади поширяться також на Одеську, Черкаську та Київську області. Подекуди грози, вдень не виключено град та шквали, 15 – 20 м/с. В решті областей України без опадів. Температура повітря вночі очікується в межах +15…+20 °С, вдень +31…+36 °С, у західній частині відбудеться зниження до +18…+24 °С.

У середу, 19 серпня, вночі у центральних, північних та північно-східних регіонах, вдень на крайньому заході пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями можливі шквали, 15 – 20 м/с. На решті території країни опадів не передбачається. Температура повітря вночі очікується в межах +9…+14 °С, у денний час +21…+26 °С, на крайньому сході та на Одещині +26…+31 °С.

У четвер, 20 серпня, вночі короткочасні дощі пройдуть у північно-західних областях, вдень на більшій частині території України опадів не передбачається. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +13…+19 °С, вдень у західних та північних областях +22…+27 °С, у центральних, південних та східних регіонах +29…+35 °С.

У п'ятницю, 21 серпня, у західних та північно-західних регіонах місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. На решті території країни без істотних опадів. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +15…+20 °С, вдень у північно-західній частині +25…+30 °С, в решті регіонів +32…+37 °С.

У суботу, 22 серпня, у північних та західних областях очікується нестійка погода з короткочасними грозовими дощами. В інших регіонах країни переважатиме суха та спекотна погода, без опадів. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +17…+22 °С, вдень у північно-західній частині +25…+30 °С, в решті регіонів +33…+38 °С.

У неділю, 23 серпня, в більшості регіонів України опадів не передбачається, лише вночі місцями у центральних та північних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі. Температура повітря в північних та західних областях вночі становитиме +10…+15 °С, вдень +23…+28 °С. У решті регіонів вночі +16…+21 °С, вдень +29…+34 °С.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на вихідних українці могли відчувати сильні магнітні бурі.