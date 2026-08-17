Жара до +38 °С и локальные грозы: синоптики дали прогноз для Украины на неделю

В ближайшие дни на территории Украины установится довольно жаркая и переменная погода, которая будет сопровождаться быстротечными ливнями. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, температурные показатели в течение недели будут заметно превышать климатическую норму для этого периода августа.

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Особый температурный удар придется на южные и центральные регионы страны.

"Столбики термометров в этих частях Украины, — предупреждает Игорь Кибальчич, — в отдельные дни могут стремительно подняться до экстремальных +36…+38 °С. В то же время жителям западных и северо-западных областей следует готовиться к осадкам".

По словам специалиста, дождливый фронт будет носить локальный характер. Однако в некоторых населенных пунктах на западе страны возможны опасные метеорологические явления.

"Кроме кратковременных дождей, – отмечает синоптик, описывая ситуацию в западной зоне, – здесь местами вероятный град, сопровождающийся шквалистым усилением ветра".

Наиболее сухая и солнечная погода на протяжении всей недели с 17 по 23 августа прогнозируется в юго-восточной части страны, где вероятность осадков сведена к минимуму.

В понедельник, 17 августа, в западных областях страны днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди, в Полесье местами с градом и шквалами, 17 — 22 м/с. На остальной территории Украины преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночное время будет составлять +15...+20 °С, в дневные часы +31...+36 °С, вдоль побережья морей, а также на Волыни +24...+29 °С.

Во вторник, 18 августа, ночью в западных регионах пройдут дожди. Днем осадки распространятся на Одесскую, Черкасскую и Киевскую области. Кое-где грозы, днем не исключены град и шквалы, 15 – 20 м/с. В остальных областях Украины без осадков. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +15...+20°С, днем +31...+36°С, в западной части произойдет снижение до +18...+24°С.

В среду, 19 августа, ночью в центральных, северных и северо-восточных регионах, днем по крайней мере пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможны шквалы, 15 – 20 м/с. На остальной территории страны осадков не предполагается. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +9…+14 °С, в дневное время +21…+26 °С, на крайнем востоке и в Одесской области +26…+31 °С.

В четверг, 20 августа, ночью кратковременные дожди пройдут в северо-западных областях, днем на большей части территории Украины осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +13...+19°С, днем в западных и северных областях +22...+27°С, в центральных, южных и восточных регионах +29...+35°С.

В пятницу, 21 августа, в западных и северо-западных регионах местами пройдут кратковременные дожди. На остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +15...+20°С, днем в северо-западной части +25...+30°С, в остальных регионах +32...+37°С.

В субботу, 22 августа, в северных и западных областях ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями. В других регионах страны преобладает сухая и жаркая погода без осадков. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +17...+22°С, днем в северо-западной части +25...+30°С, в остальных регионах +33...+38°С.

В воскресенье, 23 августа, в большинстве регионов Украины осадков не ожидается, лишь ночью местами в центральных и северных областях пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в северных и западных областях ночью составит +10…+15 °С, днем +23…+28 °С. В остальных регионах ночью +16...+21°С, днем +29...+34°С.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на выходных украинцы могли ощущать сильные магнитные бури.