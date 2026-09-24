Спецпосланець Путіна вирушить до США: яке послання передає Путін

Спеціальний представник президента Росії Кирило Дмитрієв прямує до США для нових переговорів із представниками адміністрації Дональда Трампа. Як повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, знайомі з підготовкою зустрічі, у Нью-Йорку Дмитрієв має зустрітися зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими американськими представниками.

Кирило Дмитрієв. Фото: із відкритих джерел

За інформацією агентства, візит погоджений із російським президентом Володимиром Путіним. Переговори відбудуться на полях Генеральної Асамблеї ООН і стануть продовженням контактів між російською та американською сторонами, зокрема, зустрічі Путіна з представниками США у Кремлі на початку вересня.

Одне з джерел Reuters заявило, що основне завдання поїздки – продовжити російсько-американський діалог та зусилля щодо пошуку шляху до врегулювання війни в Україні.

При цьому порядок денний передбачає не лише політичні питання. За даними агентства, сторони можуть обговорити економічну співпрацю Росії та США, енергетичні питання та можливе мирне врегулювання українського конфлікту.

Контакти Дмитрієва із американською стороною вже проходили на високому рівні. 5 вересня він брав участь у зустрічі Володимира Путіна зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Москві. За даними Reuters, перед зустріччю з російським президентом Дмитрієв також провів із американськими представниками тривалу бесіду.

Цьогорічні переговори відбудуться у момент, коли Москва та Вашингтон продовжують обговорювати можливі варіанти припинення бойових дій. Раніше американська сторона повідомляла про інтерес Росії та України до обмеженого припинення ударів, пов'язаного, зокрема, з енергетикою та зерновою сферою.

Для Дмитрієва це не перші переговори із представниками команди Трампа. Reuters зазначає, що раніше в рамках таких контактів обговорювалися питання енергетики, санкцій та обмінів ув'язненими між Росією та США.

Тепер новий раунд контактів переноситься до Нью-Йорка, де одночасно проходить Генеральна Асамблея ООН. Конкретних результатів переговорів Дмитрієва з американськими представниками поки не оголошено.

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