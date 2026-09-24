Спецпосланник Путина отправится в США: какое послание передает Путин

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев направляется в США для новых переговоров с представителями администрации Дональда Трампа. Как сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с подготовкой встречи, в Нью-Йорке Дмитриев должен встретиться со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и другими американскими представителями.

Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников

По информации агентства, визит согласован с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры состоятся на полях Генеральной Ассамблеи ООН и станут продолжением контактов между российской и американской сторонами, в том числе встречи Путина с представителями США в Кремле в начале сентября.

Один из источников Reuters заявил, что основная задача поездки – продолжить российско-американский диалог и усилия по поиску пути к урегулированию войны в Украине.

При этом повестка предполагает не только политические вопросы. По данным агентства, стороны могут обсудить экономическое сотрудничество России и США, энергетические вопросы и возможное мирное урегулирование украинского конфликта.

Контакты Дмитриева с американской стороной уже проходили на высоком уровне. 5 сентября он участвовал во встрече Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве. По данным Reuters, перед встречей с российским президентом Дмитриев также провел с американскими представителями продолжительную беседу.

Нынешние переговоры состоятся в момент, когда Москва и Вашингтон продолжают обсуждать возможные варианты прекращения боевых действий. Ранее американская сторона сообщала об интересе России и Украины к ограниченному прекращению ударов, связанному в том числе с энергетикой и зерновой сферой.

Для Дмитриева это не первые переговоры с представителями команды Трампа. Reuters отмечает, что ранее в рамках таких контактов обсуждались вопросы энергетики, санкций и обменов заключенными между Россией и США.

Теперь новый раунд контактов переносится в Нью-Йорк, где одновременно проходит Генеральная Ассамблея ООН. Конкретные результаты переговоров Дмитриева с американскими представителями пока не объявлены.

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