Соціологи з'ясували, скільки українців вважає, що під час війни у країні не вистачає демократії

Під час опитування соціологи КМІС з'ясували, що 35% українців дотримуються думки, що в умовах війни та воєнного стану в Україні не вистачає демократії. Водночас 36% вважають, що демократії зараз стільки, скільки має бути, а 16% – її навіть дуже багато.

Опитування українців. Фото: з відкритих джерел

"З огляду на те, що зараз – війна та військовий стан, 36% вважають, що в країні стільки демократії, скільки має бути в таких умовах. Ще 16% вважають, що демократії навіть багато. При цьому третина українців (35%) вважають, що зараз демократії мало. Решта 14% не змогли визначитися зі своєю думкою", – йдеться у звіті.

Тим, хто вважає, що демократії мало, соціологи поставили додаткове відкрите запитання щодо причин.

Зазначається, що найчастіше люди пов'язували нестачу демократії з неможливістю критикувати владу чи обмеженням свободи слова (19%), діяльністю ТЦК (17%), тим, що інтереси простих людей не враховують чи люди незахищені (16%), беззаконня, порушення законів та перевищення повноважень владою (15%), а також корупція.

У КМІС зазначили, що про відсутність виборів говорили – 1%. Також інститут наголосив: у перерахунку на все населення 6% – це ті, хто вважає, що демократії замало, і пояснює це діями ТЦК.

