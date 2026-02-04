Соціологи з'ясували, скільки українців вважає, що під час війни у країні не вистачає демократії

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Під час опитування соціологи КМІС з'ясували, що 35% українців дотримуються думки, що в умовах війни та воєнного стану в Україні не вистачає демократії. Водночас 36% вважають, що демократії зараз стільки, скільки має бути, а 16% – її навіть дуже багато. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС)
Опитування українців. Фото: з відкритих джерел
Тим, хто вважає, що демократії мало, соціологи поставили додаткове відкрите запитання щодо причин.
Зазначається, що найчастіше люди пов'язували нестачу демократії з неможливістю критикувати владу чи обмеженням свободи слова (19%), діяльністю ТЦК (17%), тим, що інтереси простих людей не враховують чи люди незахищені (16%), беззаконня, порушення законів та перевищення повноважень владою (15%), а також корупція.
У КМІС зазначили, що про відсутність виборів говорили – 1%. Також інститут наголосив: у перерахунку на все населення 6% – це ті, хто вважає, що демократії замало, і пояснює це діями ТЦК.
Читайте також на порталі "Коментарі" — майже половина українців підтримують думку, що серед представників влади є справжні фахівці та вони можуть залишатися на посадах після війни, водночас 42% не хочуть бачити при владі після війни нікого з нинішніх чиновників. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 23-29 січня.