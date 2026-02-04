Социологи выяснили, сколько украинцев считает, что во время войны в стране не хватает демократии

В ходе опроса социологи КМИС выяснили, что 35% украинцев придерживаются мнения, что в условиях войны и военного положения в Украине не хватает демократии. В то же время 36% считают, что демократии сейчас столько, сколько должно быть, а 16% – что ее даже слишком много. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС)

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

"Учитывая, что сейчас – война и военное положение, 36% считают, что в стране столько демократии, сколько должно быть в таких условиях. Еще 16% считают, что демократии даже много. При этом треть украинцев (35%) считают, что сейчас демократии мало. Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением", – говорится в отчете аналитиков.

Тем, кто считает, что демократии мало, социологи задали дополнительный открытый вопрос о причинах.

Отмечается, что чаще всего люди связывали недостаток демократии с невозможностью критиковать власть или ограничением свободы слова (19%), деятельностью ТЦК (17%), тем, что интересы простых людей не учитывают или люди незащищены (16%), беззаконием, нарушением законов и превышением полномочий властью (15%), а также коррупцией (15%).

В КМИС отметили, что об отсутствии выборов говорили – 1%. Также институт подчеркнул: в пересчете на все население 6% – это те, кто считает, что демократии мало, и объясняет это действиями ТЦК.

Читайте также на портале "Комментарии" — почти половина украинцев поддерживают мнение, что среди представителей власти есть настоящие специалисты и они могут оставаться на должностях после войны, в то же время 42% не хотят видеть у власти после войны никого из нынешних чиновников. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 23-29 января.



