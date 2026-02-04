Должны ли нынешние чиновники быть у власти после войны: что думают украинцы

Почти половина украинцев поддерживают мнение, что среди представителей власти есть настоящие специалисты и они могут оставаться на должностях после войны, в то же время 42% не хотят видеть у власти после войны никого из нынешних чиновников. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 23-29 января.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

"Половина респондентов (48%) считают, что среди нынешней власти есть настоящие специалисты и что они могут быть у власти и после войны. Вместе с этим лишь чуть меньше (42%) считают нынешнюю власть сплошь запятнанной и утверждают, что никто из ее представителей не должен оставаться у власти после войны", — отмечают социологи.

КМИС отмечает, что чем больше респонденты доверяют президенту страны, тем больше среди них тех, кто считает, что среди нынешней власти есть достойные представители, которые могут оставаться у власти и после войны.

Однако даже среди тех, кто "полностью" доверяет президенту, есть 19%, которые считают власть полностью запятнанной и никого не хотят видеть у власти после войны.

В ходе этого исследования социологи выяснили, что уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому остается стабильно высоким, хотя в январе 2026 года зафиксировано незначительное снижение показателей.

Согласно исследованию КМИС, 61% граждан доверяют Зеленскому, в то время как 33% украинцев выражают недоверие. Баланс доверия-недоверия составляет 28%, что почти не отличается от результатов предыдущего месяца. В середине января Зеленскому доверяли 62% респондентов, то есть разница составляет всего один процентный пункт.

Среди доверяющих президенту 25% заявили о полном доверии, еще 36% говорят, что "скорее доверяют". Среди 33% респондентов, не доверяющих Зеленскому, 17% выразили полное недоверие, а 16% указали, что скорее не доверяют.



