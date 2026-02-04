Чи мають нинішні чиновники бути при владі після війни: що думають українці

Майже половина українців підтримують думку, що серед представників влади є справжні фахівці і вони можуть лишатись на посадах після війни, водночас 42% не хочуть бачити при владі після війни нікого з нинішніх чиновників. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 23-29 січня.

Опитування українців. Фото: з відкритих джерел

"Половина респондентів (48%) вважають, що серед нинішньої влади є справжні фахівці і що вони можуть бути при владі і після війни. Разом з цим лише трохи менше (42%) вважають нинішню владу суцільно заплямованою і стверджують, що ніхто з її представників не має лишатися у владі після війни", – зазначають соціологи.

КМІС зазначає, що чим більше респонденти довіряють президенту країни, тим більше серед них тих, хто вважає, що серед нинішньої влади є гідні представники, які можуть лишатися при владі і після війни.

Однак навіть серед тих, хто "повністю" довіряє президенту, є 19%, які вважають владу повністю заплямованою і нікого не хочуть бачити при владі після війни.

У ході цього ж дослідження соціологи з’ясували, що рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського залишається стабільно високим, хоча у січні 2026 року зафіксовано незначне зниження показників.

Згідно з дослідженням КМІС, 61% громадян довіряють Зеленському, тоді як 33% українців висловлюють недовіру. Баланс довіри-недовіри становить +28%, що майже не відрізняється від результатів попереднього місяця. У середині січня Зеленському довіряли 62% респондентів, тобто різниця становить лише один відсотковий пункт.

Серед тих, хто довіряє президентові, 25% заявили про повну довіру, ще 36% говорять, що "скоріше довіряють". Серед 33% респондентів, які не довіряють Зеленському, 17% висловили повну недовіру, а 16% вказали, що скоріше не довіряють.



