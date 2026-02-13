Президент України підписав Закон "Про основні засади житлової політики", який покликаний докорінно змінити підходи до забезпечення громадян житлом. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Соціальна оренда та цифрові черги: як зміниться житлова сфера після підписання нового закону

За його словами, документ є системним рішенням, що вперше чітко розмежовує такі інструменти підтримки, як соціальне, службове та доступне житло.

"Фактично ми запускаємо нову житлову політику. Наше завдання – зробити житло доступнішим для людей, поєднати різні механізми його забезпечення, оновити житловий фонд і створити зрозумілі та прозорі правила для інвесторів", — наголосив Олексій Кулеба.

Закон запроваджує низку інновацій, серед яких:

Соціальна та доступна оренда: компенсація орендної плати може становити до 100% залежно від статусу та доходів родини.

Житлові фонди без приватизації: створення спеціальних фондів для оренди, які залишатимуться у власності громад чи держави.

Професійне управління: за експлуатацію такого житла відповідатимуть спеціалізовані оператори.

Прозорість для інвесторів: встановлення чітких правил гри для бізнесу та місцевого самоврядування.

Особливий акцент зроблено на цифровізації: житлова черга стане повністю електронною, що виключить можливість ручного втручання та зробить процес обліку відкритим. Також закон офіційно скасовує застарілий радянський Житловий кодекс.

"У центрі системи – потреби людини та реальні інструменти доступу до житла. Це сигнал громадам і міжнародним партнерам: Україна формує передбачувані правила гри та готова масштабувати інвестиції у житловий сектор", — зазначив Віце-прем’єр-міністр.

Міністр також висловив подяку команді Мінрозвитку, народним депутатам, експертам та міжнародним партнерам за спільну роботу над документом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чому ВПО відмовляють у компенсації за житло: нардеп Фролов пояснив причину блокування коштів.