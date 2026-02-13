logo

Социальная аренда и цифровые очереди: как изменится жилищная сфера после подписания нового закона
Социальная аренда и цифровые очереди: как изменится жилищная сфера после подписания нового закона

Президент подписал закон о жилищной реформе: в Украине запускают новую модель обеспечения жильем

13 февраля 2026, 00:21
Автор:
Недилько Ксения

Президент Украины подписал Закон "Об основных принципах жилищной политики", призванный коренным образом изменить подходы к обеспечению граждан жильем. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.





По его словам, документ является системным решением, впервые четко разграничивающим такие инструменты поддержки, как социальное, служебное и доступное жилье.

"Фактически мы запускаем новую жилищную политику. Наша задача – сделать жилье более доступным для людей, объединить различные механизмы его обеспечения, обновить жилищный фонд и создать понятные и прозрачные правила для инвесторов", – отметил Алексей Кулеба.

Закон вводит ряд инноваций, среди которых:

Социальная и доступная аренда: компенсация арендной платы может составлять до 100% в зависимости от статуса и доходов семьи.

Жилищные фонды без приватизации: создание специальных фондов для аренды, которые будут оставаться в собственности громад или государства.

Профессиональное управление: за эксплуатацию такого жилья будут отвечать специализированные операторы.

Прозрачность для инвесторов: установление четких правил игры для бизнеса и местного самоуправления.

Особый акцент сделан на цифровизации: жилищная очередь станет полностью электронной, что исключит возможность ручного вмешательства и сделает процесс учета открытым. Также закон официально упраздняет устаревший советский Жилищный кодекс.

"В центре системы – потребности человека и реальные инструменты доступа к жилью. Это сигнал общинам и международным партнерам: Украина формирует предполагаемые правила игры и готова масштабировать инвестиции в жилищный сектор", — отметил вице-премьер-министр.

Министр также поблагодарил команду Минразвития, народных депутатов, экспертов и международных партнеров за совместную работу над документом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , почему ВПЛ отказывают в компенсации за жилье: нардеп Фролов объяснил причину блокировки средств.



