Народний депутат Павло Фролов роз’яснив причини, через які внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримують відмови у бронюванні коштів за програмою "єВідновлення". Головною перешкодою часто стає невідповідність даних у державних реєстрах, що створює ілюзію наявності іншого майна.

Чому ВПО відмовляють у компенсації за житло: нардеп Фролов пояснив причину блокування коштів

Для отримання пріоритетного права на компенсацію ключовою умовою є те, що "знищене житло було єдиним". Проте через технічні проблеми з синхронізацією Державного реєстру речових прав (ДРРП) та архівного Реєстру прав власності (РПВН), що діяв до 2013 року, виникає дублювання записів.

"Система бачить "фантомне" житло у архівному реєстрі та відмовляє у бронюванні коштів", — зазначає нардеп. За його словами, у зоні ризику перебувають ВПО, які набули право власності на житло у 2002–2012 роках, а потім відчужували його у період з 2013 по 2018 роки.

Аби уникнути проблем із сертифікатом, Павло Фролов радить перевірити дані самостійно:

замовити інформаційну довідку з ДРРП на порталі "Дія";

звернутися до ЦНАПу або нотаріуса.

"За наявності непогашеного запису у архівному реєстрі (РПВН) його потрібно "анулювати" у ЦНАПі або у нотаріуса для розблокування можливості використання сертифіката", — наголошує депутат.

