Чому ВПО відмовляють у компенсації за житло: нардеп Фролов пояснив причину блокування коштів
Чому ВПО відмовляють у компенсації за житло: нардеп Фролов пояснив причину блокування коштів

Проблема бронювання сертифікатів: Павло Фролов дав інструкцію, як анулювати застарілі записи про майно

12 лютого 2026, 17:57
Автор:
Недилько Ксения

Народний депутат Павло Фролов роз’яснив причини, через які внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримують відмови у бронюванні коштів за програмою "єВідновлення". Головною перешкодою часто стає невідповідність даних у державних реєстрах, що створює ілюзію наявності іншого майна.

Для отримання пріоритетного права на компенсацію ключовою умовою є те, що "знищене житло було єдиним". Проте через технічні проблеми з синхронізацією Державного реєстру речових прав (ДРРП) та архівного Реєстру прав власності (РПВН), що діяв до 2013 року, виникає дублювання записів.

"Система бачить "фантомне" житло у архівному реєстрі та відмовляє у бронюванні коштів", — зазначає нардеп. За його словами, у зоні ризику перебувають ВПО, які набули право власності на житло у 2002–2012 роках, а потім відчужували його у період з 2013 по 2018 роки.

Аби уникнути проблем із сертифікатом, Павло Фролов радить перевірити дані самостійно:

замовити інформаційну довідку з ДРРП на порталі "Дія";

звернутися до ЦНАПу або нотаріуса.                                          

"За наявності непогашеного запису у архівному реєстрі (РПВН) його потрібно "анулювати" у ЦНАПі або у нотаріуса для розблокування можливості використання сертифіката", — наголошує депутат.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус повідомив, що "близько мільйона українських пенсіонерів повинні були пройти ідентифікацію". За його словами, більшість із цих громадян наразі перебувають на підконтрольній території України.



