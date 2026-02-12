Народный депутат Павел Фролов разъяснил причины, по которым внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают отказы в бронировании средств по программе "еВосстановление". Главным препятствием часто становится несоответствие данных в государственных реестрах, что создает иллюзию наличия другого имущества.

Почему ВПЛ отказывают в компенсации за жилье: нардеп Фролов объяснил причину блокирования средств

Для получения приоритетного права на компенсацию ключевым условием есть то, что "уничтоженное жилье было единым". Однако из-за технических проблем с синхронизацией Государственного реестра прав (ГРРП) и архивного Реестра прав собственности (РПСН), действовавшего до 2013 года, возникает дублирование записей.

"Система видит "фантомное" жилье в архивном реестре и отказывает в бронировании средств", — отмечает нардеп. По его словам, в зоне риска находятся ВПЛ, которые получили право собственности на жилье в 2002–2012 годах, а затем отчуждали его в период с 2013 по 2018 годы.

Чтобы избежать проблем с сертификатом, Павел Фролов советует проверить данные самостоятельно:

заказать информационную справку по ГРРП на портале "Дия";

обратиться в ЦНАП или к нотариусу.

"При наличии непогашенной записи в архивном реестре (РПСН) ее нужно "аннулировать" в ЦНАПе или у нотариуса для разблокирования возможности использования сертификата", — отмечает депутат.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус сообщил, что "около миллиона украинских пенсионеров должны были пройти идентификацию". По его словам, большинство из этих граждан находятся на подконтрольной территории Украины.