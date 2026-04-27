Смертельна стихія паралізувала Україну: рятувальники шокували масштабами наслідків

Унаслідок потужних поривів вітру, що накрили Україну, у 19 областях зафіксовано людські жертви та значні руйнування. За офіційною інформацією МВС, загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранення, серед них є дитина. Найскладніша ситуація спостерігається у Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях, де негода завдала найбільших збитків інфраструктурі та житловому фонду.

Летальні випадки підтверджені у Запорізькій, Закарпатській і Черкаській областях. Стихія пошкодила дахи житлових будинків, адміністративних будівель, навчальних закладів, а також призвела до пошкодження транспортних засобів. У Запоріжжі під час культурного заходу сильний вітер зірвав частину покрівлі концертної зали, після чого рятувальні служби оперативно ліквідували небезпечні елементи конструкції, щоб уникнути додаткових ризиків для людей.

Протягом доби підрозділи ДСНС здійснили понад 400 виїздів для ліквідації наслідків негоди. Рятувальники займалися розчищенням доріг від повалених дерев, демонтажем аварійних конструкцій та наданням допомоги постраждалим. Паралельно поліція забезпечувала регулювання дорожнього руху в районах ускладненої ситуації, організовуючи об’їзні маршрути для транспорту та спецслужб.

Через масштабні пошкодження електромереж без світла залишилися понад 700 населених пунктів. Відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі, до них залучені як енергетики, так і служби МВС. Оскільки погодні умови залишаються складними, по всій країні оголошено підвищений рівень небезпеки.

У Харківській області та деяких інших регіонах також зафіксовано серйозні перебої з електропостачанням, що вплинули на роботу міської інфраструктури, зокрема транспорту.

Як вже писали "Коментарі", лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір і надалі підтримувати політичний курс Російської Федерації та поглиблювати військове співробітництво між Пхеньяном і Москвою.