Смертельная стихия парализовала Украину: спасатели шокировали масштабы последствий
commentss НОВОСТИ Все новости

Смертельная стихия парализовала Украину: спасатели шокировали масштабы последствий

Из-за сильного ветра в Украине погибли 3 человека, 8 пострадали. В 19 регионах обесточено более 700 населенных пунктов

27 апреля 2026, 12:20
Клименко Елена

В результате мощных порывов ветра, накрывших Украину, в 19 областях зафиксированы человеческие жертвы и значительные разрушения. По официальной информации МВД, погибли три человека, еще восемь получили ранения, среди них есть ребенок. Самая сложная ситуация наблюдается в Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областях, где непогода нанесла наибольший ущерб инфраструктуре и жилищному фонду.

Фото: из открытых источников

Летальные случаи подтверждены в Запорожской, Закарпатской и Черкасской областях. Стихия повредила крыши жилых домов, административных зданий, учебных заведений, а также повлекла повреждение транспортных средств. В Запорожье во время культурного мероприятия сильный ветер сорвал часть кровли концертного зала, после чего спасательные службы оперативно ликвидировали опасные элементы конструкции во избежание дополнительных рисков для людей.

В течение суток подразделения ГСЧС осуществили более 400 выездов для ликвидации последствий непогоды. Спасатели занимались расчисткой дорог от сваленных деревьев, демонтажем аварийных конструкций и оказанием помощи пострадавшим. Параллельно полиция обеспечивала регулирование дорожного движения в районах усложненной ситуации, организуя объездные маршруты для транспорта и спецслужб.

Из-за масштабных повреждений электросетей без света осталось более 700 населенных пунктов. Восстановительные работы продолжаются в усиленном режиме, в них вовлечены как энергетики, так и службы МВД. Поскольку погодные условия остаются сложными, по всей стране объявлен повышенный уровень опасности.

В Харьковской области и других регионах также зафиксированы серьезные перебои с электроснабжением, повлиявшие на работу городской инфраструктуры, в частности транспорта.

