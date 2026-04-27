Смертельная стихия парализовала Украину: спасатели шокировали масштабы последствий

В результате мощных порывов ветра, накрывших Украину, в 19 областях зафиксированы человеческие жертвы и значительные разрушения. По официальной информации МВД, погибли три человека, еще восемь получили ранения, среди них есть ребенок. Самая сложная ситуация наблюдается в Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областях, где непогода нанесла наибольший ущерб инфраструктуре и жилищному фонду.

Летальные случаи подтверждены в Запорожской, Закарпатской и Черкасской областях. Стихия повредила крыши жилых домов, административных зданий, учебных заведений, а также повлекла повреждение транспортных средств. В Запорожье во время культурного мероприятия сильный ветер сорвал часть кровли концертного зала, после чего спасательные службы оперативно ликвидировали опасные элементы конструкции во избежание дополнительных рисков для людей.

В течение суток подразделения ГСЧС осуществили более 400 выездов для ликвидации последствий непогоды. Спасатели занимались расчисткой дорог от сваленных деревьев, демонтажем аварийных конструкций и оказанием помощи пострадавшим. Параллельно полиция обеспечивала регулирование дорожного движения в районах усложненной ситуации, организуя объездные маршруты для транспорта и спецслужб.

Из-за масштабных повреждений электросетей без света осталось более 700 населенных пунктов. Восстановительные работы продолжаются в усиленном режиме, в них вовлечены как энергетики, так и службы МВД. Поскольку погодные условия остаются сложными, по всей стране объявлен повышенный уровень опасности.

В Харьковской области и других регионах также зафиксированы серьезные перебои с электроснабжением, повлиявшие на работу городской инфраструктуры, в частности транспорта.

Как уже писали "Комментарии", лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении и дальше поддерживать политический курс Российской Федерации и углублять военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой.