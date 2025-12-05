Скороход остаточно догралася: стало відомо про серйозну проблему соратниці РФ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) та Службою безпеки України викрили організовану злочинну групу.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією пресслужби НАБУ, у рамках розслідування фігурує народна депутатка, яка, за даними слідства, очолювала цю групу. Наразі тривають першочергові слідчі дії, а деталі обіцяють оприлюднити пізніше.

Водночас "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що йдеться про Анну Скороход, народну депутатку від партії "За майбутнє". Як зазначають джерела, у неї та її спільників проводять обшуки у межах справи щодо отримання значного хабаря. Зафіксовано, що парламентарка разом із помічниками вимагала від підприємця 250 тисяч доларів США.

Сама Скороход підтвердила проведення слідчих дій у її помешканні, однак охарактеризувала їх як "прямий тиск" на опозиційні сили. У своєму дописі на Facebook вона зазначила, що не має чого приховувати, а її діяльність "на долоні". Водночас депутатка підкреслила, що час та обставини обшуків дозволяють розцінювати ці дії як спробу обмежити її політичну активність через принципову позицію.

Нагадаємо, що Анна Скороход обрана народною депутаткою у 2019 році від 93-го виборчого округу Київської області. Після вступу до парламенту вона увійшла до фракції "Слуга народу" та працювала в комітеті з питань енергетики та житлово-комунального господарства. Уже у листопаді того ж року її виключили з фракції через конфлікт щодо голосування за законопроєкти, які підтримувала більшість. Наразі вона є членкинею депутатської групи "За майбутнє".

